Norstat: EKRE toetus on kevade jooksul tõusnud

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus on enam kui kuu aega liikunud tõusvas trendis ning on hetkel 2,4 protsendipunkti võrra kõrgem kui see oli märtsi lõpus, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4 protsenti, Keskerakonda 22,4 protsenti ning EKRE-t 14,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Eelmise nädalaga võrreldes erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muutusi ei ole. Liidrikohal püsib Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on neli protsendipunkti.

Keskerakonnale järgneb EKRE ning teist ja kolmandat kohta lahutab 8,3 protsendipunkti. EKRE toetus on enam kui kuu aega liikunud tõusvas trendis ning on hetkel 2,4 protsendipunkti võrra kõrgem kui see oli märtsi lõpus.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (14 protsenti), Reformierakond (12,3 protsenti), Parempoolsed (6 protsenti) ja Eesti 200 (1,5 protsenti).

Roheliste toetus oli 0,8 protsenti ning muudel erakondadel ja üksikkandidaatidel kokku 2,6 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 13,8 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,9 protsenti vastajatest.

Praeguste toetusnäitajate korral saaks Isamaa riigikogus 30, Keskerakond 25, EKRE 15, SDE 14, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. aprillist kuni 3. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 67 protsenti, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

19 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 65 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Hinnangud valitsusele ja peaministrile. Autor/allikas: Norstat/ÜI

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,4 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,45 protsenti.