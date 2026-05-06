X!

Trumpi soosikutest vabariiklasi saatis Indiana eelvalimistel edu

Välismaa
Indiana eelvalimised
Indiana eelvalimised Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Cara Penquite
Välismaa

USA president Donald Trumpi poolt soositud vabariiklaste kandidaadid saavutasid teisipäeval toimunud Indiana osariigis senativalimiste eelvalimistel edu oma konkurentidest erakonnakaaslaste ees, kirjutab The Guardian.

Seitsmest Trumpi toetatud kandidaadist võitis eelvalimised vähemalt neli. 

Trump saavutas ajalooliselt vabariiklaste poolt juhitud osariigis olulise võidu vaid mõni kuu pärast seda, kui sealsed rahvaesindajad lükkasid tagasi tema valimisringkondade ümberjoonistamise kava. 

Valimised kujunesid osariigi tasandil omamoodi referendumiks poliitilise kättemaksu üle. Samuti pandi proovile vabariiklaste vastupidavus pärast seda, kui osariigi vabariiklastest seadusandjad seisid vastu Trumpi agressiivsele kampaaniale, millega püüti neid survestada kongressi valimisringkondi ümber joonistama.

Seitse osariigi senaatorit, kes detsembris hääletasid Trumpi toetatud reformikava vastu, seisid vastamisi presidendi toetatud vastaskandidaatidega. Pärast kava läbikukkumist möödunud aastal teatas Trump, et "kõik need inimesed tuleks eelvalimistel välja vahetada".

AdImpacti andmetel kulutasid Trumpiga seotud varjatud rahastusega rühmitused sel aastal Indianas telereklaamidele üle seitsme miljoni dollari. Suurem osa sellest summast kulus kampaaniatele, mis olid suunatud nende vabariiklaste vastu, kes tegid detsembrikuisel valimisringkondade hääletusel koostööd demokraatidega.

Kokomost pärit osariigi senaator Jim Buck kaotas pärast 18 aastat ametis olemist Trumpi toetatud vastaskandidaadile.

"Washington pole kunagi varem meie valimistesse nii sekkunud nagu sel korral," ütles Buck. "Nüüd on minu vastu kampaania käigus suunatud üle miljoni dollari."

Ühes reklaamis halvustati 80-aastast rahvaesindajat, nimetades teda "vanaks, haletsusväärseks ja liberaalseks".

Vabariiklased kontrollivad seitset Indiana üheksast kongressi valimisringkonnast ning on ebatõenäoline, et üldine jõudude tasakaal tänavustel vahevalimistel muutub.

Trumpi valimisringkondade muutmise kava eesmärk oli lammutada Indiana esimene ja seitsmes valimisringkond. Need hõlmavad Indianapolise ja Gary linnakeskusi, kus demokraadid on järjepidevalt valimisi võitnud.

Erakondade kulutuste mustrid viitavad sellele, et demokraadid eeldavad oma kohtade säilitamist. AdImpacti andmetel moodustavad demokraatide reklaamid vähem kui ühe protsendi Indiana 2026. aasta eelvalimiste 25,5 miljoni dollari suurusest reklaamieelarvest. 

Tänavu valitakse Indianas pooled osariigi senati liikmed ja kogu osariigi esindajatekoda.

Erinevalt Indianast võtsid Texase, Missouri, Põhja-Carolina ja Ohio seadusandjad kuulekalt vastu valimisringkondade muutmise meetmed, mille eesmärk on kindlustada vabariiklaste võimu. 

Alabama ja Tennessee rahvaesindajad on juba kokku kutsunud eriistungjärgud, et arutada valimisringkondade muutmist. See samm järgneb eelmise nädala ülemkohtu märgilisele otsusele, mis avas tee sarnasteks muudatusteks Louisianas.

Demokraadid joonistasid hiljuti ümber California valimisringkonnad.

Indiana pingeliste eelvalimiste eelsetel viimastel päevadel pöördus Trump oma sotsiaalmeediakanali Truth Social jälgijate poole ja kutsus neid üles hääletama "tõeliste MAGA sõdalaste" poolt.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:36

Erik Gamzejev: millal maakondades raamatukogud kinni pannakse?

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

13:14

Uuring: nutitelefonide keeld koolis ei paranda laste õpitulemusi

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:58

Suva sukavabrik koondab mitukümmend töötajat

12:41

Kaljulaid: arenenud lääneriikides oleks siseminister juba tagasi astunud

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

05.05

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

05.05

Venemaa saatis veel kaks raketiteadlast riigireetmise süüdistusega vangi

05.05

Siseminister Taro keelas riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise Uuendatud

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

loe: kultuur

10:55

Pildid: Okapi galeriis avatud näitus uurib analoogfotograafia ja tajukogemuse piire

10:48

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

10:38

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

10:32

Moonika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026

loe: eeter

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

10:06

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

09:11

11-aastane talendisaate võitja Mai Ringo: mind kõnetavad tõsised laulud

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

05.05

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

05.05

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo