Trumpi soosikutest vabariiklasi saatis Indiana eelvalimistel edu

Seitsmest Trumpi toetatud kandidaadist võitis eelvalimised vähemalt neli.

Trump saavutas ajalooliselt vabariiklaste poolt juhitud osariigis olulise võidu vaid mõni kuu pärast seda, kui sealsed rahvaesindajad lükkasid tagasi tema valimisringkondade ümberjoonistamise kava.

Valimised kujunesid osariigi tasandil omamoodi referendumiks poliitilise kättemaksu üle. Samuti pandi proovile vabariiklaste vastupidavus pärast seda, kui osariigi vabariiklastest seadusandjad seisid vastu Trumpi agressiivsele kampaaniale, millega püüti neid survestada kongressi valimisringkondi ümber joonistama.

Seitse osariigi senaatorit, kes detsembris hääletasid Trumpi toetatud reformikava vastu, seisid vastamisi presidendi toetatud vastaskandidaatidega. Pärast kava läbikukkumist möödunud aastal teatas Trump, et "kõik need inimesed tuleks eelvalimistel välja vahetada".

AdImpacti andmetel kulutasid Trumpiga seotud varjatud rahastusega rühmitused sel aastal Indianas telereklaamidele üle seitsme miljoni dollari. Suurem osa sellest summast kulus kampaaniatele, mis olid suunatud nende vabariiklaste vastu, kes tegid detsembrikuisel valimisringkondade hääletusel koostööd demokraatidega.

Kokomost pärit osariigi senaator Jim Buck kaotas pärast 18 aastat ametis olemist Trumpi toetatud vastaskandidaadile.

"Washington pole kunagi varem meie valimistesse nii sekkunud nagu sel korral," ütles Buck. "Nüüd on minu vastu kampaania käigus suunatud üle miljoni dollari."

Ühes reklaamis halvustati 80-aastast rahvaesindajat, nimetades teda "vanaks, haletsusväärseks ja liberaalseks".

Vabariiklased kontrollivad seitset Indiana üheksast kongressi valimisringkonnast ning on ebatõenäoline, et üldine jõudude tasakaal tänavustel vahevalimistel muutub.

Trumpi valimisringkondade muutmise kava eesmärk oli lammutada Indiana esimene ja seitsmes valimisringkond. Need hõlmavad Indianapolise ja Gary linnakeskusi, kus demokraadid on järjepidevalt valimisi võitnud.

Erakondade kulutuste mustrid viitavad sellele, et demokraadid eeldavad oma kohtade säilitamist. AdImpacti andmetel moodustavad demokraatide reklaamid vähem kui ühe protsendi Indiana 2026. aasta eelvalimiste 25,5 miljoni dollari suurusest reklaamieelarvest.

Tänavu valitakse Indianas pooled osariigi senati liikmed ja kogu osariigi esindajatekoda.

Erinevalt Indianast võtsid Texase, Missouri, Põhja-Carolina ja Ohio seadusandjad kuulekalt vastu valimisringkondade muutmise meetmed, mille eesmärk on kindlustada vabariiklaste võimu.

Alabama ja Tennessee rahvaesindajad on juba kokku kutsunud eriistungjärgud, et arutada valimisringkondade muutmist. See samm järgneb eelmise nädala ülemkohtu märgilisele otsusele, mis avas tee sarnasteks muudatusteks Louisianas.

Demokraadid joonistasid hiljuti ümber California valimisringkonnad.

Indiana pingeliste eelvalimiste eelsetel viimastel päevadel pöördus Trump oma sotsiaalmeediakanali Truth Social jälgijate poole ja kutsus neid üles hääletama "tõeliste MAGA sõdalaste" poolt.