Ungari tagastas Ukraina panga töötajatelt arestitud raha ja kulla

Ukraina pangale tagastatud raha ja kuld. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Ungari tagastas poliitilise tüli käigus märtsis Ukraina riikliku panga töötajatelt arestitud sularaha ja kulla, teatas kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski. Teadaanne tähistab edasist sula Kiievi ja Budapesti suhetes pärast Vene-sõbraliku Ungari peaministri Viktor Orbáni valimiskaotust aprillis.

"See on oluline samm suhetes Ungariga – täna tagastati Oštšadbanki (Oschadbanki) rahalised vahendid ja väärisesemed, mille Ungari eriteenistused selle aasta märtsis arestisid," ütles Zelenskõi sotsiaalmeedias tehtud avalduses.

"Olen tänulik Ungarile konstruktiivse lähenemise ja tsiviliseeritud sammu eest," lisas Ukraina president.

Seitse Oštšadbanki töötajat peeti kinni Ungaris 5. märtsil, kui nad vedasid sularaha – 40 miljonit dollarit, 35 miljonit eurot ja üheksa kilogrammi kullakange Austriast Ukrainasse. Raha ja kuld arestiti ning Ungari võimude väitel oli see seotud rahapesu kahtlusega. Kiiev süüdistas Budapesti pantvangivõtmises.

Ungari vabastas pangatöötajad järgmisel päeval pärast Kiievi protesti, kuid hoidis sularaha ja kulda kinni kuni kolmapäevase teadaandeni.

Kiievi sõnul teostas pank rutiinset ülekannet, mis oli kooskõlas kõigi asjakohaste seadustega, kuid Ungari väitel arreteeriti pangatöötajad seoses rahapesu-uurimisega.

Intsident vallandas tulise sõnavahetuse naabrite vahel, kes on Vene invasiooni taustal sageli vastakuti seisnud, kuna Ukraina hinnangul on Ungari Moskvale liiga lähedane.

Suhted on märgatavalt soojenenud pärast opositsioonijuhi Péte Magyari valimisvõitu, kes on teatanud ka plaanist Zelenskiga kohtuda.

Pärast 16 võimuaastat ametist tagandatud Orbán oli korduvalt kasutanud Ungari vetoõigust, et pidurdada Euroopa Liidu finantsabi andmist Ukrainale ja sanktsioonide kehtestamist Venemaa vastu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

