Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat

Venemaa teatel puhkes Krasnodari krais asuvas naftahoidlas Ukraina droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Vene droon tabas pühapäeval Ukraina Sumõ oblastis reisirongi. USA varustab Lähis-Ida partnereid Ukrainas testitud droonivastaste süsteemidega, teatas The Wall Street Journal laupäeval, rõhutades kasvavat rahvusvahelist nõudlust Kiievi lahinguväljal tõestatud tehnoloogia järele, mis on võimeline tõrjuma Iraani droonirünnakuid.

- Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat;

- Vene droonirünnak tabas Ukrainas 200 reisijaga rongi;

- Venemaa teatel tõi Ukraina rünnak okupeeritud Zaporižžjas ohvreid;

- Harkivis vigastas Venemaa rünnak kolme inimest;

- Oschadbank tahab Ungari vastu kohtusse minna;

- Ukraina tehnika ja know-how kasutusel Lähis-Idas;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit.

Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat

Krasnodari krai eriolukordade operatiivstaabi teatel puhkes laupäeva hilisõhtul Ukraina droonirünnaku tagajärjel Venemaal Krasnodari krais asuvas naftahoidlas tulekahju.

Ukraina ametivõimud ei ole teadet seni kommenteerinud.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et tulistas öö jooksul Krasnodari krai kohal alla neli Ukraina drooni. Naftahoidla põlengut kinnitasid ka kohalikud Telegrami kanalid ja pealtnägijate ütlused.

Põleng toimus Armaviri linnas asuvas ettevõtte Lõuna Naftakompanii ladustamis- ja ümberlaadimisüksuses.

Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja õhutõrje tegevusest vahetult enne tulekahju puhkemist.

Sotsiaalmeedias levivates videotes ja sõnumites oli näha rajatisest tõusvaid leeke ning sündmuskohale saabuvaid päästeteenistusi.

Venemaa edelaosas Musta mere lähedal asuv Krasnodari krai on korduvalt langenud droonirünnakute sihtmärgiks Ukraina kampaania käigus, mis on suunatud Venemaa energia- ja sõjalise taristu vastu.

Ukraina sooritab rutiinselt kauglööke sõjaliste ja tööstusobjektide pihta Venemaal ning okupeeritud aladel, kasutades selleks peamiselt kodumaiseid droone.

Fuel depot hit in Krasnodar Krai



Ukrainian drones struck an oil depot and pipeline pumping facility in Armavir, Krasnodar Krai, part of Russia's Transneft fuel distribution network. Footage shows multiple storage tanks hit and burning.



Facilities like this move and store… pic.twitter.com/NmKTfYJ16v — Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) March 8, 2026

Vene droonirünnak tabas Ukrainas 200 reisijaga rongi

Vene droon tabas pühapäeval Ukraina Sumõ oblastis reisirongi, vahendas meediakanal Suspilne viitega sealsele prokuratuurile.

Rünnak toimus kohaliku aja järgi umbes kell 5.30 hommikul. Tabamuse hetkel viibis rongis 200 reisijat.

Kohalike võimude esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud ning reisijad suunati edasi sihtjaamadesse. Raudtee-ettevõte Ukrzaliznõtsja teatas Suspilnele, et liini marsruudis muudatusi ei planeerita.

Löök oli osa laiemast öisest õhurünnakute lainest Ukraina raudteevõrgustikule, mis tabas sõlmpunkte ka riigi lääneosas. Ukrzaliznõtsja teatel said kahjustusi raudteerajatised Rivne, Žõtomõri ja Vinnõtsja oblastis.

Esialgse hinnangu kohaselt oli ründevahendiks Lancet – üks Venemaa eelistatud ründedroone.

Ukraina raudteed on viimastel kuudel olnud raskes seisus, kuna Venemaa on intensiivistanud rünnakuid rindelähedasele taristule.

Rünnakud ei ole säästnud ka tsiviilelanikke. Sarnases droonirünnakus jaanuari lõpus hukkus Sumõ kagu naaberpiirkonnas Harkivi oblastis viis inimest ja kaks sai vigastada.

Venemaa teatel tõi Ukraina rünnak okupeeritud Zaporižžjas ohvreid

Kiievi väe öine droonirünnak Lõuna-Ukrainas asuvas Venemaa okupeeritud Zaporižžja oblastis tappis ühe ja vigastas umbes kümmet inimest, teatasid pühapäeval kohalikud Moskva-meelsed võimuesindajad.

Sotsiaalmeediasse öösel postitatud videos võis näha, kuidas tuletõrjujad kustutasid põlevat elumaja, mida tabas väidetavalt droon.

"Vigastatuid on üle kümne ja öösel leiti naise surnukeha," ütles Vassõlivka omavalitsuse ametnik Natalia Romanitšenko Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Harkivis vigastas Venemaa rünnak kolme inimest

Ukraina kirdeosas asuvas Harkivi oblastis vigastas Venemaa rünnak Velõka Babka külale ametnike sõnul kolme inimest.

"Vene üksused andsid eile õhtul sihipärase löögi päästeteenistuse pihta," teatas Ukraina päästeteenistus pühapäeval Telegramis.

Nende sõnul süütas esialgne droonilöök maja põlema ja vigastas kolme inimest, enne kui teine Vene droon tabas tulekahju kustutama saadetud tuletõrjeautot.

Ööl vastu laupäeva hukkus Ukrainas 12 inimest, kui Venemaa okupatsioonivägi tulistas välja hulga rakette ja droone. Vähemalt kümme neist hukkus Harkivis, kui Vene rakett tabas viiekorruselist kortermaja.

Viimase nädala jooksul tulistas Venemaa Ukraina vastu välja ligi 1750 ründedrooni, 1530 juhitavat liugpommi ja 39 raketti, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pühapäeval sotsiaalmeedias.

Harkivi kortermaja sai laupäeval pommitabamuse. Hukkus 11 inimest, nende hulgas kaks last. Autor/allikas: SCANPIX/Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Oschadbank tahab Ungari vastu kohtusse minna

Ukraina riigile kuuluv Oschadbank teatas, et võtab pärast töötajate ja soomukite hiljutist kinnipidamist Ungaris pangavara tagasinõudmiseks kasutusele õiguslikud meetmed.

Facebookis avaldatud avalduses teatas pank, et kuigi Ungari võimude poolt kinni peetud seitse töötajat on koju naasnud, on sõidukid ja väärisesemed endiselt ebaseaduslikult kinni peetud.

Pank kirjeldas kahte õiguslikku teed, mida ta kavatseb kasutada, sealhulgas Ungari migratsiooniameti kehtestatud piiravate meetmete vaidlustamine ja töötajate õiguste väidetavate rikkumiste uurimine nende kinnipidamise ajal rohkem kui päeva ilma juurdepääsuta õigusabile ja konsulaartoele.

Oschadbank teatas ka, et taotleb konfiskeeritud vara tagastamist, sealhulgas tahab pank tagasi kahte sularahaveoautot ja väärisesemed koguväärtusega 40 miljonit dollarit, 35 miljonit eurot, ja 9 kilogrammi pangakulda.

Pank rõhutas, et raha vedu oli kooskõlas Ukraina seadustega ja nimetatud dokumendid on juba esitatud Ukraina riigipangale läbivaatamiseks.

Transiidioperatsiooniga seotud lepingute ja protseduuride kontrollimiseks võidakse kaasata ka sõltumatu rahvusvaheline audiitorfirma.

Seitse Oschadbanki töötajat peeti kinni Ungaris 5. märtsil, kui nad vedasid sularaha ja kulda Austriast Ukrainasse. Ungari võimude väitel oli see seotud kahtlustatava rahapesuga.

Ukraina tehnika ja know-how kasutusel Lähis-Idas

Ukrainas ulatuslikult testitud süsteemid on loodud saabuvate droonide ja muude õhuohtude jälgimiseks, tuginedes Kiievi kogemustele Iraani loodud Shahed droonide eest kaitsmisel, mida Venemaa on alates 2022. aastast Ukraina vastu ulatuslikult kasutanud.

Selle aja jooksul on Ukraina linnadesse ja infrastruktuurile lastud kümneid tuhandeid selliseid droone.

Kasutatav süsteem, mida tuntakse nime all Merops, on kompaktne droonivastane platvorm, mille on välja töötanud USA ettevõte Project Eagle.

See platvorm laseb välja väikeseid jälgimisdroone, mis tuvastavad, jälgivad ja hävitavad saabuvaid droone, sealhulgas Venemaa ja Iraani poolt sageli kasutatavaid Shahed-tüüpi droone.

Huvi Ukraina droonitõrjealase oskusteabe vastu on levinud üle kogu Lähis-Ida, kusjuures mitmed riigid, sealhulgas Katar, on saatnud ametnikke ja sõjaväe esindajaid Ukraina rajatisi külastama ja Kiievi sõjaaegsetest uuendustest õppima.

WSJ andmetel on delegatsioonid külastanud tehaseid ja arenduskeskusi, et jälgida, kuidas Ukraina insenerid täiustavad droonide vastast taktikat ja süsteeme, tuginedes reaalsetele lahinguvälja kogemustele.

Ametnikud demonstreerisid, kuidas süsteeme kokku pannakse, ja selgitasid, kuidas konstruktsioone pidevalt täiustatakse, tuginedes reaalsetele lahinguvälja tingimustele.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 273 290 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 11 742 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 24 157 (+6);

- suurtükisüsteemid 38 059 (+55);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1673 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1322 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 164 416 (+2558);

- tiibraketid 4403 (+19);

- laevad/kaatrid 30 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 82 101 (+289);

- eritehnika 4083 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.