EL kaalub metaaniheite vähendamise reeglite leevendamist

EL nõuab riikidel metaaniheidete vähendamist Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Rich Pedroncelli
Euroopa Komisjon kaalub metaaniheitmetele seatud reeglite rikkumise eest määratavate trahvide peatamist energiakriiside ajaks, kirjutab Financial Times.

Järgmisel aastal plaanib komisjon rakendada uusi reegleid fossiilkütuste impordiga seotud metaaniheitmete jälgimiseks. Lähis-Ida kriisi tõttu on aga tõusnud päevakorda meetmete ootele panemine.

Komisjon märgib värskeimas juhendi kavandis, mis on suunatud 2027. aasta jaanuarist reegleid jõustavatele riiklikele asutustele, et kriisi ajal trahvide määramine võib halvendada varustuskindlust ja seada ohtu tarnete järjepidevuse.

See põhjendus läheb aga vastuollu rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) sel nädalal avaldatud raporti järeldustega. Raportis tuuakse välja, et lekete ja tarbetu gaasipõletamise tõttu läheb igal aastal raisku enam kui kaks korda suurem kogus gaasi, kui see, mis jäi tarnimata Hormuzi väina sulgemise tõttu.

Agentuur soovitab energiajulgeoleku tagamiseks võtta kasutusele karmimad meetmed ja suunata raisku minev gaas tootlikku kasutusse. Uued suunised võivad aga hoopis luua olukorra, kus suure lekke- ja põletamismääraga projektidest gaasi tarnivad importijad pääsevad trahvidest, kui riiklik varustuskindlus peaks ohtu sattuma.

USA president Donald Trumpi administratsioon nõudis varem korduvalt õigusakti peatamist. Ühendriikide suursaadik Euroopa Liidu juures Andrew Puzder kirjutas väljaandes Financial Times, et sellised reeglid võivad vallandada energiakriisi.

Regulatsioonis kavandatud rahatrahvid võivad äärmuslikel juhtudel ulatuda kuni 20 protsendini aastatulust. Uue ettepaneku kohaselt võidakse trahvid taastada, kui oht varustuskindlusele on möödas.

Kuna dokumendis pole trahvide peatamisele seatud ajalist piirangut, on see pälvinud keskkonnaorganisatsioonide kriitika.

Organisatsiooni Climate Action Network gaasipoliitika koordinaator Flora Witkowski sõnul avavad suunised "Pandora laeka energia varustuskindlusel põhinevatele eranditele", sest puudub ajaline piirang ja mõiste "energiavarustuskindlus" selge määratlus.

Dokument esitatakse liikmesriikidele lähipäevil. Dokumendis rõhutatakse, et liikmesriigid võivad soovi korral määrust siiski rakendada ning ettepanek ei tähenda reeglite uuesti aruteluks avamist.

Euroopa Komisjon keeldus kommentaaridest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

