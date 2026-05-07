Euroopa ilm oli neljapäeval üsna kontrastne. Skandinaavia lõunaosa ja Botnia lahe ümbruses valises kuivem kõrgrõhkkond. Samas Poolast kulges üle Valgevene Venemaale niiske madalrõhuvöönd.

Sellest. põhjapoole jäi jahedam, lõuna poole aga palju soojem õhumass. Mitmel pool Kesk- ja Ida-Euroopas sadas vihma, kohati oli äikest ning sekka tuli ka rahet.

Homme saab Läänemere ääres valitsevaks kõrgrõhuala. Taevas selgineb ning öökülmaoht on suur, eriti sisemaal; päevasoe aga tõuseb kuni 16 kraadini.

Laupäeval liigub kõrgrõhuala üle Soome Venemaa kohale ning Eesti jääb veel selle serva. Taevas on enamasti selge, pärastlõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib siiski sajuta.

Eelolev öö tuleb enamasti selge taevaga ja sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 6 kraadi.

Reede hommik tuleb päikesepaisteline. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas põhjakaare tuul ning õhusooja on 4 kuni 7 kraadi.

Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest kiirusega 3 kuni 9, Ida-Eestis iiliti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 16, rannikul kohati 8 kraadi.

Kui laupäeva ennelõuna tuleb võrdlemisi selge ja sajuta, siis pärastlõunal hakkab lõuna poolt pilvi lisanduma. Pühapäev tuleb seega juba pilvisem ning Ida-Eestis võib kohati ka hoovihma sadada. Sooja on nädalavahetusel keskmiselt 13 kraadi.

Esmaspäeval on taevas muutlik ning kui päeval sajab vihma paiguti ja hooti, siis õhtul juba laialdasemalt. Õhk on aga meeldivalt soe ehk plusskraade on keskmiselt 16. Kuigi teisipäeval esineb ka selgimisi, on päev siiski vihmane. Sooja on oodata vaid 9 kraadi.

Mõni päev soojemat, siis jälle jahedamat ilma, selline see Eesti kevad ju ongi.