Der Spiegel: Kreml ei luba välisajakirjanikke Moskvas toimuvale sõjaväeparaadile

Seekord toimub sõjaväeparaad vähendatud mahus ning ilma raske sõjatehnikata. Der Spiegeli teatel tühistas Kreml ka välismaiste meediaväljaannete ajakirjanike kutsed.

Kreml tühistas telefoni teel Der Spiegeli akrediteeringu 9. mai paraadile. Väljaande teatel helistati ka teistele välismaistele väljaannetele. Äraütleva vastuse said teiste seas ARD, ZDF, Sky, uudisteagentuur AFP, Itaalia ringhääling Rai ja Jaapani kanal NHK.

"Paraadi kajastamise formaati on kujunenud olukorra tõttu muudetud. Seetõttu ei lubata sündmusele enam neid välismaiseid meediaväljaandeid, kelle akrediteering oli juba kinnitatud," ütles üks Kremli töötaja Der Spiegelile. Pikemalt ta otsust ei põhjendanud.

Teistele välismaistele väljaannetele öeldi, et ligipääs on vaid Venemaa meedial.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Der Spiegel esitab "ebaõiget, valet teavet".

Peskov kinnitas, et paraadile akrediteeriti piiratud arv ajakirjanikke, kuid rõhutas, et nende hulgas on "nende rahvusvaheliste meediaväljaannete esindajad, kes kajastavad regulaarselt Venemaa Föderatsiooni presidendi tööd". "Pole esinenud ainsatki juhtumit, kus kellegi akrediteering oleks tühistatud," sõnas Peskov.

Tegemist on esimese korraga, kui Kreml on välismeediale 9. mai akrediteeringu esialgu andnud, kuid hiljem selle tühistanud.

Venemaa tähistab Natsi-Saksamaa üle saavutatud võitu sel aastal kärbitud kujul. Vene kaitseministeeriumi teatel ei näidata 9. mail Moskva Punasel väljakul toimuval traditsioonilisel paraadil "kujunenud operatiivolukorra" tõttu sõjatehnikat. Tavapäraselt on armee toonud sel päeval pealinna tänavatele hulgaliselt tanke ning muud rasket ja kerget sõjatehnikat.

Venemaa on mures Ukraina võimalike raketi- ja droonirünnakute pärast Moskvale 9. mai pidustuste ajal ning kuulutas seetõttu 8.–9. maiks välja ühepoolse relvarahu, ähvardades samal ajal rünnakutega Kiievile.

Viimase nädala jooksul on aga Ukraina rünnanud nii objekte Moskva oblastis kui ka tabanud drooniga Moskva kesklinnas paiknevat kõrghoonet.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ei soovita teiste riikide esindajatel 9. mai paraadi ajal Moskvat külastada.

"Oleme saanud ka mõnelt Venemaale lähedal seisvalt riigilt palveid, et nende esindajad kavatsevad Moskvas viibida. Kummaline palve... nendel päevadel. Me ei soovita seda," ütles Zelenski reede õhtul tehtud pöördumises.

Vene telekanali Pervõi Kanal allikate sõnul edastatakse ka ülekanne paraadist viivitusega.

9. mail katkestatakse Moskvas ka mobiiliinterneti kasutamine. Ametivõimude teatel on see samm vajalik pidustuste turvalisuse tagamiseks.