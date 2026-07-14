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Kolmapäev tuleb suviselt soe

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Foto: Ken Mürk/ERR
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Suures plaanis juhib praegu Euroopa ilma Norra merel asuv sooja õhumassiga kõrgrõhuala: selle mõju oli tunda nii Põhjamere kui Läänemere ääres. Kõrge äärealadel tegutsesid madalrõhkkonnad.

Sajusem ja jahedam oli kaugel põhjas. Euroopa sisealadel, kus oli sooja üle 25 kraadi, arenes madalrõhuvööndi all intensiivse sajuga äikeseivhmapilvi.

Homme nihutab Norra merel olev kõrgrõhuala oma serva üle Läänemere ida poole ja Venemaal olev madalrõhuala tõmbab ennast koomale. Meie ilm on kuiv, loode- ja läänetuul on tuntav. Õhk on soe ja päevamaksimumid tõusevad 25 kraadi ümbrusesse, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Neljapäeva öösel hoiab kõrgrõhuala meie ilma kuivana, päeval on madalrõhkkonna mõju veidi tuntavam, lisandub pilvi ja pärastlõunal sajab kohati ka hoovihma.
Eesti

Öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati võib tekkida udu. Puhub loodetuul 1 kuni 7 m/s. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Hommik on selge, kohati vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 1 kuni 7 m/s. Sooja on 17 kuni 20 kraadi

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub valdavalt loodetuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Neljapäev tuleb peamiselt sajuta. Öösel on sooja 13 kuni 17, päeval 19 kuni 26 kraadi, Reede öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal on kohati vihmahooge. Öösel on sooja 10kuni 17, päeval 19 kuni 26 kraadi. Laupäeva öösel ja ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on sadu paljudes kohtades. Öösel on sooja 13 kuni 17, päeval enne suuremat sadu 20 kuni 27 kraadi. Pühapäevaks prognoosivad ilmamudelid mitmele poole intensiivset sadu ja tugevnevat tuult. Õhk jaheneb.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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