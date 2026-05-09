Lätis edastati mobiilne ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis

Hädaabiteenistuse veebilehe 112.lv teate kohaselt teavitas NAF vastavate piirkondade elanikke võimalikust ohust Läti õhuruumis. Elanikel paluti püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit ning sulgeda aknad ja uksed.

NAF teatas sotsiaalmeedias, et seoses häirega tõusid õhku NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad.

Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati.

Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud ka varem Läti idaosas asuva Latgale piirkonna elanikele. Need on tõenäoliselt seotud Vene-Ukraina sõjas osalevate droonidega, mis lähenevad Läti õhuruumile või sisenevad sinna.

Neljapäeva varahommikul sisenes Venemaalt Läti õhuruumi mitu mehitamata õhusõidukit (UAV) ehk drooni. Kaks neist kukkus alla Rēzeknes ja kahjustasid naftahoidlat.