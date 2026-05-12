X!

Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone

Eesti
Vana lennujaamahoone Tallinnas, Sepise 2.
Vaata galeriid
28 pilti
Eesti

Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminal on kavas lammutada, et lennujaam saaks areneda, ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. Lõplikku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga.

Holts ütles lammutamisesoovi kommenteerides, et vana peahoone seab pikas, enam kui kümneaastases perspektiivis piiranguid reisiterminali laiendamisele ja lennujaama arengule.

"Lennujaama pole vaja laiendada ainult reisijate vaatest, vaid ka lennukite liikumise vaatest. Lennukite perroonidel on vaja ruumi, et lennukid saaksid üksteisest ohutult mööduda. Lennukid on läinud palju suuremaks kui kümme ja viis aastat tagasi," sõnas Holts.

Holtsi sõnul ongi rohkem ruumi vaja just praeguse reisijateterminali läheduses ja vana terminal jääks manööverdavatele lennukitele ette.

Nüüd otsib lennujaam Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga lahendusi, et lennujaam saaks areneda ja tegevus oleks kooskõlas ka kultuuripärandi hoidmise põhimõtetega.

Hetkel ei ole Holtsi sõnul tehtud lõplikku otsust hoone lammutamiseks. "Protsess seisab eelkõige eri osapoolte: lennujaama, linna ja muinsuskaitseameti, ühise arutelu ja sobiva lahenduse leidmise taga. Arutelud on alles käimas," sõnas Holts.

"Kui hoone lammutamine ei osutu võimalikuks, oleme valmis kaaluma ka alternatiivseid lahendusi," lausus Holts.

Konkreetset ajakava lammutamiseks paika pandud ei ole. Ajastus sõltub sellest, milline lahendus koostöös linna ja muinsuskaitseametiga leitakse ning kuidas see sobitub lennujaama arenguplaanidega, lisas Holts.

"Lennunduse arendamisel tuleb vaadata väga pikalt ette, ka aastasse 2040 ja kaugemale. Näeme, et lennundus jääb Eesti jaoks ka tulevikus üheks olulisemaks transpordivõimaluseks ning kasv jätkub. Seetõttu on oluline, et tänased otsused toetaksid lennujaama arengut ka pikemas perspektiivis," sõnas Holts.

Vanal reisiterminalil pole mälestise staatust. 2019. aastal, kui lennujaam samuti terminali lammutamisplaane pidas, toetas muinsuskaitseameti ehitismälestiste ekspertnõukogu küll terminali mälestiseks tunnistamist, kuid ei pidanud vajalikuks kiirustada, kuna lennujaamaga sujus koostöö hästi ja hoone ei olnud ohus. Samas soovis muinsuskaitseamet reisiterminali kindlasti tulevikus mälestiseks tunnistada.

Reisiterminalina oli hoone kasutusel aastatel 1954–1980. Reisijatehoone projekteerisid 1939. aastal arhitektid Roman Koolmar ja Artur Jürvetson. Hoone oli sõja-aastatel kasutusel, kuid purustustest tingituna valmis see lõplikult alles 1954. aastal. Sõjaeelne moodne reisiterminal omandas siis ajastule omase stalinistliku dekoori ja sisekujunduse, mille autoriteks oli Venemaa eestlasest arhitekt Paula Koido ja Maia Laul.

Üheksakümnendate lõpus-nullindate alguses renoveeriti hoone põhjalikult.

Toimetaja: Mari Peegel

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:45

Teadlased tuvastasid sadu lühinägelikkusega seotud geenivariante

08:44

Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

08:41

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

08:28

Tallinna tervishoiu kõrgkool saab üle 20 aasta uue rektori

08:19

Ameerika rahutegemine Iraaniga pole kuhugi edasi jõudnud

08:11

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

07:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Terik ja Haukanõmm

07:20

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega Uuendatud

07:11

Venemaa kärbib tänavust majanduskasvu ootust 0,4 protsendini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.05

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

11.05

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

11.05

Coop otsustab ööpäev läbi avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

11.05

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

11.05

Sõja 1538. päev: Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

11.05

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

11.05

Maarja Vaino: Eesti riik eitab Eestit kui rahvusriiki

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks

11.05

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

ilmateade

loe: sport

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

loe: kultuur

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11.05

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

11.05

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

11.05

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

11.05

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

11.05

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

11.05

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Raadiouudised

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

11.05

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

11.05

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

11.05

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

11.05

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

11.05

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

11.05

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo