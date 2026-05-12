Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone

Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminal on kavas lammutada, et lennujaam saaks areneda, ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. Lõplikku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga.

Holts ütles lammutamisesoovi kommenteerides, et vana peahoone seab pikas, enam kui kümneaastases perspektiivis piiranguid reisiterminali laiendamisele ja lennujaama arengule.

"Lennujaama pole vaja laiendada ainult reisijate vaatest, vaid ka lennukite liikumise vaatest. Lennukite perroonidel on vaja ruumi, et lennukid saaksid üksteisest ohutult mööduda. Lennukid on läinud palju suuremaks kui kümme ja viis aastat tagasi," sõnas Holts.

Holtsi sõnul ongi rohkem ruumi vaja just praeguse reisijateterminali läheduses ja vana terminal jääks manööverdavatele lennukitele ette.

Nüüd otsib lennujaam Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga lahendusi, et lennujaam saaks areneda ja tegevus oleks kooskõlas ka kultuuripärandi hoidmise põhimõtetega.

Hetkel ei ole Holtsi sõnul tehtud lõplikku otsust hoone lammutamiseks. "Protsess seisab eelkõige eri osapoolte: lennujaama, linna ja muinsuskaitseameti, ühise arutelu ja sobiva lahenduse leidmise taga. Arutelud on alles käimas," sõnas Holts.

"Kui hoone lammutamine ei osutu võimalikuks, oleme valmis kaaluma ka alternatiivseid lahendusi," lausus Holts.

Konkreetset ajakava lammutamiseks paika pandud ei ole. Ajastus sõltub sellest, milline lahendus koostöös linna ja muinsuskaitseametiga leitakse ning kuidas see sobitub lennujaama arenguplaanidega, lisas Holts.

"Lennunduse arendamisel tuleb vaadata väga pikalt ette, ka aastasse 2040 ja kaugemale. Näeme, et lennundus jääb Eesti jaoks ka tulevikus üheks olulisemaks transpordivõimaluseks ning kasv jätkub. Seetõttu on oluline, et tänased otsused toetaksid lennujaama arengut ka pikemas perspektiivis," sõnas Holts.

Vanal reisiterminalil pole mälestise staatust. 2019. aastal, kui lennujaam samuti terminali lammutamisplaane pidas, toetas muinsuskaitseameti ehitismälestiste ekspertnõukogu küll terminali mälestiseks tunnistamist, kuid ei pidanud vajalikuks kiirustada, kuna lennujaamaga sujus koostöö hästi ja hoone ei olnud ohus. Samas soovis muinsuskaitseamet reisiterminali kindlasti tulevikus mälestiseks tunnistada.

Reisiterminalina oli hoone kasutusel aastatel 1954–1980. Reisijatehoone projekteerisid 1939. aastal arhitektid Roman Koolmar ja Artur Jürvetson. Hoone oli sõja-aastatel kasutusel, kuid purustustest tingituna valmis see lõplikult alles 1954. aastal. Sõjaeelne moodne reisiterminal omandas siis ajastule omase stalinistliku dekoori ja sisekujunduse, mille autoriteks oli Venemaa eestlasest arhitekt Paula Koido ja Maia Laul.

Üheksakümnendate lõpus-nullindate alguses renoveeriti hoone põhjalikult.