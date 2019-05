Aprillis saatis muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie lennujaamale kirja, kus teatas, et ehkki nende vana reisijatehoone ei ole praegu mälestisena kaitse all, tuleks see lennujaama ümberehituse käigus kindlasti säilitada ning kui hoone satub ohtu, on amet valmis kiiresti selle mälestiseks tunnistamise menetlust alustama.

Esmaspäeva pärastlõunal koguneva muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogu päevakorras ongi ettepanek võtta lennujaama vana terminali hoone kaitse alla.

Mühle rääkis ERR-ile, et lennujaama laiendamine tõusis päevakorda Tallina lennujaamas viimastel aastatel kiiresti kasvanud reisijate arvu tõttu. Eelmisel aastal oli reisijaid kolm miljonit ja see ületab olemasoleva reisiterminali läbilaskevõime. Lennujaama tellitud arengukava näitab aga, et tulevikus, olgu siis 15 või 25 aasta pärast, võiks reisijaid olla isegi kuus miljonit.

Selleks, et tagada nende liikumine läbi Tallinna lennujaama, on vaja teha hulk laiendusi. Reisiterminali saab laiendada ainult põhja poole, kuni Sepise tänavani, sest lõuna pool on lennurada ning lääne pool Tartu maantee ja Ülemiste järv.

"Täpselt samamoodi on meil vaja laiendada lennukite liikumisala, kus lennukid seisavad, ruleerivad. Meil ei ole see veel päris valmis, aga teostatavusuuring on valmimas. See näitab, et peaksime laienema sellele alale, kus asub ka vana reisiterminal," sõnas Mühle.

Ta lisas, et Tallinna Lennujaama AS-i esindajad on mitu korda muinsuskaitseametiga kohtunud. Lennujaam saab laieneda ka siis, kui vana reisiterminal jääb alles, aga Mühle sõnul tuleb üle vaadata selle funktsioon ja see, kuidas hoone hästi lahendustesse integreerida.

Selle nimel, et vana reisiterminali arhitektuurilist tähtsust säilitada, käib lennujaama esindaja sõnul praegu töö ja seepärast tehakse ka muinsuskaitsjatega koostööd.

"Muinsuskaitseamet lubas, et selgitab välja, mis elemendid on nende arvates kõige väärtuslikumad, mida peaks kindlasti säilitama ja mida saaks kujundada ümber. Meie eesmärk on integreerida see meie tulevasse reisiterminali laiendamisse, ükspuha, kas see tähendab, et midagi teeme ümber, nihutame või midagi muud. See kõik on veel väga algusjärgus," tõdes Mühle.

See, kas reisiterminal võetakse kaitse alla või mitte, ei mõjuta tema sõnul tegelikult hoone saatust kuigi palju, sest eesmärk on teha koostööd, nii et kõik osapooled rahule jääksid.

"Selge, et midagi ei hakata lammutama ilma kokkuleppeta," kinnitas lennujaama taristu- ja arendusdirektor.