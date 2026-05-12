Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis

Juhul, kui Vene Föderatsioon on tõepoolest nõus pidama sisulist vestlust, oleks ka Ukraina selleks valmis, kinnitas Ukraina presidendi kantselei juht Vilniuses.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 12. mail kell 08.41:

Budanov: rahu tegemine ei ole nõrkus

Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks, juhul kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Sellest teatab Ukrinform.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa liidri Vladimir Putini kõnelused ei tuleks ootamatult "nagu välk selgest taevast", kuid kui Venemaa signaalid dialoogi kohta on siirad, oleks ka Ukraina valmis, sõnas Budanov.

Slovakkia peaminister Robert Fico ütles pühapäeval pärast visiiti Moskvasse, et kui Ukraina president Zelenski soovib Vladimir Putiniga läbirääkimisteks kohtuda, peaks ta Kremliga isiklikult ühendust võtma. Fico sõnul olnud selline Putini vastus, kui Slovakkia peaminister oli andnud teada Zelenski valmisolekust kohtumiseks Venemaa juhiga mis tahes formaadis.

Ajakirjanike küsimusele niisuguse kohtumise võimalikkuse kohta ütles Budanov, et sõjas olevate riikide vahelised telefoniliinid on katkestatud ning "selliseid kõnesid ei tehta mobiiltelefoniga".

"Tõsiselt rääkides – kui Vene Föderatsioon on tõepoolest valmis sisuliseks vestluseks, oleks ka Ukraina valmis," ütles presidendi kantselei juht.

Ta lisas, et Ukraina on korduvalt oma tegudega näidanud, et toetab sõja lõpetamist ja rahu saavutamist.

"See on Ukraina ametlik seisukoht, mida toetab Ukraina president. Me toetame sõjategevuse lõpetamist. Tahan veel kord rõhutada: rahu tegemine ei ole nõrkus, vaid terve mõistuse tõend," rõhutas Budanov.



Kiiev oli pärast relvarahu lõppemist õhurünnaku all

Ukraina võimude teatel langes Kiiev teisipäeval pärast kolmepäevase Venemaaga sõlmitud relvarahu lõppemist droonirünnaku alla.

"Vaenlase droonid on praegu Kiievi kohal. Palun püsige turvalises kohas, kuni häire on tühistatud," teatas pealinna sõjaväelise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko.

Tkatšenko sõnul oli tegemist esimeste õhuhäiresireenidega pealinnas alates reedest.

Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje.

Kolmepäevase relvarahu kuulutas reedel välja USA president Donald Trump vaid tunde enne Venemaa Teise maailmasõja võidupüha pidustusi. Trump avaldas lootust, et vaherahu tähistab konflikti lõpu algust.

Mõlemad riigid on vastastikku süüdistanud üksteist tsiviilisikute ründamises ja relvarahu rikkumises, mis Trumpi sõnul pidi kehtima 9.–11. maini.

Ukraina palub Euroopal vahendada "lennujaamade vaherahu"

Ukraina pakkus Euroopale vahendajarolli läbirääkimistel Venemaaga, alustades väikesest sammust: lõpetada vastastikku lennujaamade ründamine, ütles väljaandele Politico Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Antud idee annaks Euroopa liidritele konkreetse rolli diplomaatias ajal, mil USA eestvedamisel toimuvad kõnelused Moskva ja Kiievi vahel on toppama jäänud ning Vladimir Putini huvi laiapõhjalise sõja lõpetamise kokkuleppe vastu on ilmselt napp.

"Meil on ilmselt vaja uut rolli Euroopale rahupingutustes," ütles Sõbiha Brüsselis. "Võib-olla püüaksime lahendada või saavutada niinimetatud lennujaamade vaherahu."

Ettepaneku fookus oleks piiratud Moskva–Kiievi kokkuleppe mitte rünnata lennujaamu. Sõbiha sõnul võib Putinil olla motivatsioon sellise kokkuleppega kaasa minna, kuna Venemaa suuremad sõlmpunktid — sealhulgas Moskva Šeremetjevo rahvusvaheline lennujaam ja Peterburi Pulkovo lennujaam — muutuvad üha haavatavamaks Ukraina kaugmaa rünnakutele.

Ukraina kavandab ise raketitõrjerakette toota

Ukraina on seadnud strateegiliseks eesmärgiks toota kogu vajaliku õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäevaõhtuses pöördumises.

Õhutõrje puhul on tema sõnul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas.

"Nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa suunal teeme kõik endast sõltuva, et suudaksime toota piisavalt ballistiliste rakettide vastaseid rakette kas siin Ukrainas või koostöös partneritega. See on meie pidev ülesanne – täiendavad raketid õhutõrjeks. Loomulikult on parim lahendus toota neid ise või koos nendega, kes suudavad tootmist kiiresti suurendada ja püsida nõutaval tehnoloogilisel tasemel," selgitas Zelenski.

Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Praegu on ettevalmistamisel sarnane koostöö Kanadaga. "See on meie julgeolekukoostöö väga oluline laienemine," märkis Ukraina president.

Zelenski sõnul toodavad Ukraina ja Saksamaa juba praegu ühiselt droone ning plaanivad koostööd veelgi laiendada.

Arenduste fookuses on praegu ka Venemaa lennuväe ja liugpommide tõrje. Töös on Ukraina analoogide väljatöötamine nendele relvadele ning olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste skaleerimine.

Zelenski endine pressiesindaja rääkis, et Ukraina olnud valmis "Donbassi loovutama"

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski endine pressisekretär (2019–2021) Julija Mendel andis intervjuu Ameerika suunamudijale Tucker Carlsonile, milles väitis, et Ukraina oli 2022. aastal valmis Istanbulis Venemaaga peetud läbirääkimistel Donbassist loobuma.

"Ma rääkisin inimestega, kes esindasid Ukrainat 2022. aasta Istanbuli läbirääkimistel. Nad olid peaaegu kokkuleppele jõudnud," väitis Mendel. "Väga oluline on see, et Zelenskõi oli isiklikult nõus [Donbassist] loobuma, ja see šokeeris mind tol hetkel," ütles Mendel videousutluses.

Tema jutu lükkasid aga ümber nii Ukraina presidendi kantselei kui samuti Andrii Kovalenko, riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juures tegutseva desinfo vastase keskuse juht.

Ukraina presidendi nõunik Serhii Lõtvin kommenteeris Mendeli väiteid vestluses ajakirjanikega presidendi kantseleis.

"See proua ei osalenud läbirääkimistel, ei olnud seotud otsuste tegemisega, on sellest kõigest juba ammu eemal. Kes talle midagi räägib ja kas see üldse vastas tõele – seda ei ole tõsiseltvõetav kommenteerida," ütles Lõtvin ajakirjanikele.

Kovalenko nimetas Mendeli sarnaseid väiteid vandenõuteooriateks ja rõhutas: "Fakt jääb faktiks: Ukraina on võidelnud oma territooriumi eest alates 2014. aastast. Kunagi ei ole olnud ega ka tule küsimust alade loovutamisest."

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 343 050 (+1020)

- tankid 11 926 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 553 (+2);

- suurtükisüsteemid 41 935 (+72);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1785 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1375 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1373 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 285 506 (+1252);

- tiibraketid 4585 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 95 855 (+145);

- eritehnika 4179 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.