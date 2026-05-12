X!

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis

Välismaa
{{1778553120000 | amCalendar}}
Ukraina sõdur toob pärast katselendu tagasi püüdurdrooni, mida näidati esmaspäeval Saksamaa kaitseminister Boris Pistoriuse visiidi käigus Kiievisse.
Ukraina sõdur toob pärast katselendu tagasi püüdurdrooni, mida näidati esmaspäeval Saksamaa kaitseminister Boris Pistoriuse visiidi käigus Kiievisse. Autor/allikas: SCANPIX/Kay Nietfeld/dpa
Välismaa

Juhul, kui Vene Föderatsioon on tõepoolest nõus pidama sisulist vestlust, oleks ka Ukraina selleks valmis, kinnitas Ukraina presidendi kantselei juht Vilniuses.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 12. mail kell 08.41:

Budanov: rahu tegemine ei ole nõrkus

Kiiev oli pärast relvarahu lõppemist õhurünnaku all

Ukraina palub Euroopal vahendada "lennujaamade vaherahu"

Ukraina kavandab ise raketitõrjerakette toota

Zelenski endine pressiesindaja rääkis, et Ukraina olnud valmis "Donbassi loovutama"

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Budanov: rahu tegemine ei ole nõrkus

Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks, juhul kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Sellest teatab Ukrinform.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa liidri Vladimir Putini kõnelused ei tuleks ootamatult "nagu välk selgest taevast", kuid kui Venemaa signaalid dialoogi kohta on siirad, oleks ka Ukraina valmis, sõnas Budanov.

Slovakkia peaminister Robert Fico ütles pühapäeval pärast visiiti Moskvasse, et kui Ukraina president Zelenski soovib Vladimir Putiniga läbirääkimisteks kohtuda, peaks ta Kremliga isiklikult ühendust võtma. Fico sõnul olnud selline Putini vastus, kui Slovakkia peaminister oli andnud teada Zelenski valmisolekust kohtumiseks Venemaa juhiga mis tahes formaadis.

Ajakirjanike küsimusele niisuguse kohtumise võimalikkuse kohta ütles Budanov, et sõjas olevate riikide vahelised telefoniliinid on katkestatud ning "selliseid kõnesid ei tehta mobiiltelefoniga".

"Tõsiselt rääkides – kui Vene Föderatsioon on tõepoolest valmis sisuliseks vestluseks, oleks ka Ukraina valmis," ütles presidendi kantselei juht.

Ta lisas, et Ukraina on korduvalt oma tegudega näidanud, et toetab sõja lõpetamist ja rahu saavutamist.

"See on Ukraina ametlik seisukoht, mida toetab Ukraina president. Me toetame sõjategevuse lõpetamist. Tahan veel kord rõhutada: rahu tegemine ei ole nõrkus, vaid terve mõistuse tõend," rõhutas Budanov.

Kiiev oli pärast relvarahu lõppemist õhurünnaku all

Ukraina võimude teatel langes Kiiev teisipäeval pärast kolmepäevase Venemaaga sõlmitud relvarahu  lõppemist droonirünnaku alla.

"Vaenlase droonid on praegu Kiievi kohal. Palun püsige turvalises kohas, kuni häire on tühistatud," teatas pealinna sõjaväelise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko.

Tkatšenko sõnul oli tegemist esimeste õhuhäiresireenidega pealinnas alates reedest.

Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje.

Kolmepäevase relvarahu kuulutas reedel välja USA president Donald Trump vaid tunde enne Venemaa Teise maailmasõja võidupüha pidustusi. Trump avaldas lootust, et vaherahu tähistab konflikti lõpu algust.

Mõlemad riigid on vastastikku süüdistanud üksteist tsiviilisikute ründamises ja relvarahu rikkumises, mis Trumpi sõnul pidi kehtima 9.–11. maini.

Ukraina palub Euroopal vahendada "lennujaamade vaherahu"

Ukraina pakkus Euroopale vahendajarolli läbirääkimistel Venemaaga, alustades väikesest sammust: lõpetada vastastikku lennujaamade ründamine, ütles väljaandele Politico Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Antud idee annaks Euroopa liidritele konkreetse rolli diplomaatias ajal, mil USA eestvedamisel toimuvad kõnelused Moskva ja Kiievi vahel on toppama jäänud ning Vladimir Putini huvi laiapõhjalise sõja lõpetamise kokkuleppe vastu on ilmselt napp.

"Meil on ilmselt vaja uut rolli Euroopale rahupingutustes," ütles Sõbiha Brüsselis. "Võib-olla püüaksime lahendada või saavutada niinimetatud lennujaamade vaherahu."

Ettepaneku fookus oleks piiratud Moskva–Kiievi kokkuleppe mitte rünnata lennujaamu. Sõbiha sõnul võib Putinil olla motivatsioon sellise kokkuleppega kaasa minna, kuna Venemaa suuremad sõlmpunktid — sealhulgas Moskva Šeremetjevo rahvusvaheline lennujaam ja Peterburi Pulkovo lennujaam — muutuvad üha haavatavamaks Ukraina kaugmaa rünnakutele.

Ukraina kavandab ise raketitõrjerakette toota

Ukraina on seadnud strateegiliseks eesmärgiks toota kogu vajaliku õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäevaõhtuses pöördumises.

Õhutõrje puhul on tema sõnul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas.

"Nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa suunal teeme kõik endast sõltuva, et suudaksime toota piisavalt ballistiliste rakettide vastaseid rakette kas siin Ukrainas või koostöös partneritega. See on meie pidev ülesanne – täiendavad raketid õhutõrjeks. Loomulikult on parim lahendus toota neid ise või koos nendega, kes suudavad tootmist kiiresti suurendada ja püsida nõutaval tehnoloogilisel tasemel," selgitas Zelenski.

Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Praegu on ettevalmistamisel sarnane koostöö Kanadaga. "See on meie julgeolekukoostöö väga oluline laienemine," märkis Ukraina president.

Zelenski sõnul toodavad Ukraina ja Saksamaa juba praegu ühiselt droone ning plaanivad koostööd veelgi laiendada.

Arenduste fookuses on praegu ka Venemaa lennuväe ja liugpommide tõrje. Töös on Ukraina analoogide väljatöötamine nendele relvadele ning olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste skaleerimine.

Zelenski endine pressiesindaja rääkis, et Ukraina olnud valmis "Donbassi loovutama"

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski endine pressisekretär (2019–2021) Julija Mendel andis intervjuu Ameerika suunamudijale Tucker Carlsonile, milles väitis, et Ukraina oli 2022. aastal valmis Istanbulis Venemaaga peetud läbirääkimistel Donbassist loobuma.

"Ma rääkisin inimestega, kes esindasid Ukrainat 2022. aasta Istanbuli läbirääkimistel. Nad olid peaaegu kokkuleppele jõudnud," väitis Mendel. "Väga oluline on see, et Zelenskõi oli isiklikult nõus [Donbassist] loobuma, ja see šokeeris mind tol hetkel," ütles Mendel videousutluses.

Tema jutu lükkasid aga ümber nii Ukraina presidendi kantselei kui samuti Andrii Kovalenko, riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juures tegutseva desinfo vastase keskuse juht.

Ukraina presidendi nõunik Serhii Lõtvin kommenteeris Mendeli väiteid vestluses ajakirjanikega presidendi kantseleis.

"See proua ei osalenud läbirääkimistel, ei olnud seotud otsuste tegemisega, on sellest kõigest juba ammu eemal. Kes talle midagi räägib ja kas see üldse vastas tõele – seda ei ole tõsiseltvõetav kommenteerida," ütles Lõtvin ajakirjanikele.

Kovalenko nimetas Mendeli sarnaseid väiteid vandenõuteooriateks ja rõhutas: "Fakt jääb faktiks: Ukraina on võidelnud oma territooriumi eest alates 2014. aastast. Kunagi ei ole olnud ega ka tule küsimust alade loovutamisest."

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril: 

- elavjõud umbes 1 343 050 (+1020)

- tankid 11 926 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 553 (+2);

- suurtükisüsteemid 41 935 (+72);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1785 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1375 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1373 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 285 506 (+1252);

- tiibraketid 4585 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 95 855 (+145);

- eritehnika 4179 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: president.gov.ua, Ukraina peastaap, Ukrinform, AFP-BNS, Politico, liga.net

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:45

Teadlased tuvastasid sadu lühinägelikkusega seotud geenivariante

08:44

Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

08:41

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

08:28

Tallinna tervishoiu kõrgkool saab üle 20 aasta uue rektori

08:19

Ameerika rahutegemine Iraaniga pole kuhugi edasi jõudnud

08:11

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

07:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Terik ja Haukanõmm

07:20

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega Uuendatud

07:11

Venemaa kärbib tänavust majanduskasvu ootust 0,4 protsendini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.05

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

11.05

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

11.05

Coop otsustab ööpäev läbi avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

11.05

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

11.05

Sõja 1538. päev: Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

11.05

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

11.05

Maarja Vaino: Eesti riik eitab Eestit kui rahvusriiki

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks

11.05

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

ilmateade

loe: sport

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

loe: kultuur

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11.05

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

11.05

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

11.05

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

11.05

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

11.05

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

11.05

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Raadiouudised

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

11.05

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

11.05

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

11.05

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

11.05

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

11.05

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

11.05

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo