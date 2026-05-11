Ukraina võimud süüdistavad endist Zelenski kabinetiülemat rahapesus

Andri Jermak veel Volodõmõr Zelenski kabinetiülemana eelmise aasta novembris. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Ukraina korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) teatas avalduses, et esitas ulatusliku korruptsioonijuurdluse raames president Volodõmõr Zelenski endisele kantseleiülemale Andri Jermakile süüdistuse rahapesus.

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) ja korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) teatasid, et Jermak oli seotud rahapesuga seoses luksusmajade ehitamisega Kiievi lähedale, vahendas BBC.

"Annan kommentaari pärast uurimise lõppu," ütles Jermak ajakirjanikele pärast süüdistuse esitamist.

Jermakki uuritakse 100 miljoni dollari suuruse korruptsiooniskeemi uurimise raames, mis keskendub riiklikule tuumamonopolile Energoatom.

Eelmisel aastal algatatud Energoatomi uurimine on Zelenski ametiaja suurim korruptsiooniuurimine.

Energoatomi juhtumis on juba süüdistus esitatud üheksale kahtlusalusele, nende hulgas Zelenski lähedane kaaslane Timur Minditš, endine asepeaminister Oleksi Tšernõšov ja endine energeetika- ja justiitsminister Herman Haluštšenko.

Energoatomi juhtumi kahtlusalused olevat andnud Tšernõšovile raha Kiievi lähedal asuvate luksusmajade ehitamiseks, ütles õiguskaitseallikas väljaandele Kyiv Independent. Üks Kiievi lähedal asuvatest luksusmajadest, mida rahastati Energoatomi korruptsiooniskeemi kaudu, oli mõeldud Jermakile, lisas allikas. 

Kuni eelmise aasta lõpuni peeti Jermakki üheks Ukraina mõjukaimaks poliitikuks, olles muuhulgas president Volodõmõr Zelenski peamine esindaja läbirääkimistel välisriikide juhtidega.

Zelenski vallandas Jermaki novembris korruptsiooniskandaali ajal, milles Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) süüdistas Ukraina kõrgeid ametnikke altkäemaksuskeemi korraldamises, et suunata raha välja riiklikust ettevõttest Energoatom, mis opereerib kõiki Ukraina tuumaelektrijaamu.

