Muinsuskaitse sooviks vana lennujaamahoone kultuurimälestiseks tunnistada

Muinsuskaitseameti hinnangul on Tallinna lennujaama vana reisiterminal, mida AS Tallinna Lennujaam lammutada soovib, väärt säilitamist, mistõttu peab amet põhjendatuks selle kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse algatamist.

Muinsuskaitseameti hinnangul on Tallinna lennujaama vana reisiterminal silmapaistev ja mitmekihiline arhitektuuripärandi objekt, millel on oluline väärtus Eesti lennundusajaloo, arhitektuuriloo ja kultuurimälu seisukohalt, ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ERR-ile.

"Hoones põimuvad 1930. aastate funktsionalistlik ja sõjajärgne esindusarhitektuur ning 2000. aastate teadlik restaureerimispraktika, tehes sellest unikaalse ja põneva objekti. Silmapaistev on ka hoone interjöör, mis on väärilise kvaliteediga taastatud," selgitas Staub.

Hoone väärtust on kinnitanud mitu eksperthinnangut. 2009. aastal tõi arhitektuuriajaloolane Epp Lankots uuringus "Tallinna nõukogudeaegne ehituspärand. Välitööd ja hinnang objektidele" välja, et tegemist on väga väärtusliku ehitisega, mis väärib riiklikku kaitset, tõi muinsuskaitseamet näite.

2020. aastal koostas arhitektuuriajaloolane Karin Paulus vana reisijatehoone eksperthinnangu, milles rõhutati hoone ajaloolist, kultuurilist ja esteetilist väärtust ning peeti seda samuti riikliku kaitse vääriliseks. Lisaks on muinsuskaitseameti ehitismälestiste eksperdinõukogu korduvalt toetanud hoone mälestiseks tunnistamist, rõhutades selle erakordselt terviklikku säilimist ning tähtsust Eesti lennunduse ja paigamälu kandjana.

Seega leiab muinsuskaitseamet, et hoone kultuuriväärtus on sedavõrd suur, et põhjendatud on selle kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse algatamine.

"Samas mõistame lennujaama arenguvajadusi ning usume, et koostöös on võimalik leida lahendus, mis võimaldab nii lennujaama arengut kui ka väärtusliku ajaloolise hoone säilitamist," kinnitas Staub, lisades, et muinsuskaitseamet on valmis olema selles protsessis Tallinna lennujaamale koostööpartner.

Hoone on määratletud praeguse seisuga kohaliku kaitse objektiks – Tallinna linnavolikogu 2015. aastal kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringus on vana reisijatehoone määratud väärtuslikuks üksikobjektiks, lisas muinsuskaitseamet.

ERR.ee kirjutas teisipäeval, et seni mälestiseks tunnistamata Tallinna lennujaama vana reisiterminal on kavas lammutada, et lennujaam saaks areneda, ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. Lõplikku lammutusotsust siiski veel pole.