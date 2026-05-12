Matti Maasikas: EL-i sanktsioonid Venemaale töötavad

Euroopa Liit pole Maasika hinnangul tõrjutud maailmapoliitikas pealtvaatajaks.

"Euroopa hoiab kurssi. Me teeme, mida meil on oma kontinendil teha vaja: toetame Ukrainat ja avaldame survet Venemaale," ütles Maasikas. "EL on nagu raske koormaga vanker, mis läheb raskelt liikuma, aga kui ta on liikuma saadud, liigub ta ilusti oma kursil," lisas ta.

EL paneb Venemaale uusi sanktsioone iga kuu, ja need töötavad, sõnas Maasikas.

"Donald Trumpi teise administratsiooni algusest, on nad näinud EL-i peaaegu täielikult majandusprisma. Ei ole soovinud eriti koordineerida väliapoliitiliselt EL-iga," sõnas Maasikas.

USA Iraani ründamine pani tõsise dilemma USA NATO liitlaste ette. "Seal oli alguses teravusi küll. Nüüd on need taandunud," sõnas ametnik.

Venelaste instinkt geopoliitikas on ameeriklastega rääkida, teha nendega mingi kokkulepe. "Aga see ei ole töötanud," märkis Maasikas. Samas näevad venelased USA-d oma peamise vastasena, lisas ta.

Ukrainas käib tõhus võitlus korruptsiooniga, lausus Maasikas. "Selles võitluses on mindud hoopis teisele tasemele. Zelenski kunagine parem käsi Andriy Yermak sai kahtlustuse," sõnas Maasikas.

Eesti presidendiks Maasikas kandideerida ei plaani.