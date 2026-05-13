Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuzi väina missiooni panustamiseks

"Üle 40 riigi kaitseministrid pidasid teisipäeval videokohtumise. Üldine hoiak on see, et kõigil tuleb panustada selleks, et navigeerimisvabadus seal tagada. Nüüd tehti ka selline ühisavaldus. Edasi vaatavad kõik liikmesriigid detailselt sisse, mis võiks olla ühe või teise liikmesriigi panus. Samamoodi vaadatakse iga liikmesriigi juriidilisi nõudeid: kellel on vaja parlamendi nõusolekut, kellel mitte. See sõltub paljuski sellest, mis on täpselt selle missiooni õiguslik staatus, kas seda tehakse ÜRO mandaadi raames. Käiakse juriidiline pool üle ja siis saab hakata vaatama, mismoodi edasi liigutakse," rääkis Pevkur.

Pevkuri sõnul ei ole tegemist nüüd saabunud USA palvega, vaid hoopis brittide ja prantslaste ühisalgatusega.

"Ma olen palunud kaitseväelt täpset hinnangut selle nädala lõpuks, nii et siis ma oskan natuke täpsemalt öelda. Kindlasti me peame enne seda valitsuses arutama, aga loodetavasti homme-ülehomme on kaitsevägi suutnud mulle erinevad versioonid lauale panna," kommenteeris Pevkur.

Pevkuri sõnul on missioonile esimene eeltingimus vaherahu sõlmimine. "Oli selgelt aru saada, et see on kõige olulisem eeltingimus ja siis saab hakata vaatama edasisi tegevusi," sõnas Pevkur.

Suurbritannia kaitseminister John Healey teatas kaitseministrite virtuaalsel tippkohtumisel, et Suurbritannia panustab Hormuzi väina laevaliikluse kaitsmiseks mõeldud ühisesse missiooni droonide, hävituslennukite ja sõjalaevaga, vahendas BBC.

Kaitseministeeriumi teatel on rahvusvaheline missioon, millest Suurbritannia ja Prantsusmaa eelmisel kuul teatasid, rangelt kaitseotstarbeline ja selle eesmärk on taastada kaubalaevanduse turvalisus Hormuzi väinas.

Leedu riigikaitse nõukogu kiitis esmaspäeval heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile, et aidata tagada meresõidu turvalisust. Lõpliku otsuse Leedu vägede osalemise kohta rahvusvahelisel operatsioonil teeb seim.