Galerii: Tallinna Ülikooli uus rektor astus ametisse

Ülikooli aulas toimunud inauguratsioonitseremoonial andis Reiska ametivande ning pidas inauguratsioonikõne. Lisaks esinesid kõnedega president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma, rektorite nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Ülikooli nõukogu esimees Taavi Laur, ametist lahkuv rektor Tõnu Viik ning üliõpilaskonna juhatuse esimees Karmen Klaasen.

Reiska oli seni Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor ning loodusteaduste didaktika professor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika erialal ning kaitsnud 1999. aastal füüsika didaktika doktorikraadi Kieli ülikoolis.