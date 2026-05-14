Läti peaminister Evika Siliņa astub tagasi

Veel kolmapäeva õhtul väitis peaministri parteikaaslane siseminister Rihards Kozlovskis, et Siliņa ei kavatse tagasi astuda. Samal ajal ütles koalitsioonist lahkuva Progressiivsete parlamendifraktsiooni juht Andris Šuvajevs neljapäeva hommikul, et kui täna seimis toimub Siliņa suhtes umbusaldushääletus, siis valitsus kukub.

Siliņa juhitud valitsus langes sisuliselt juba kolmapäeval, kui koalitsioonipartner Progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam Siliņat ning kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks.

"Minu eesmärk oli selge – riigi areng, inimeste heaolu ja turvalisus, et meie lapsed väärtustaksid oma kodu, oma riiki, Lätit! Erakonnad ja koalitsioonid muutuvad, kuid Läti jääb, inimesed jäävad siia," ütles Siliņa meediale tehtud pöördumises.

"Praegusel hetkel on poliitiline armukadedus ja kitsad parteihuvid asetatud vastutusest ettepoole. Nähes tugevat kandidaati kaitseministri ametikohale [kolonel Raivis Melnis, kelle Siliņa esitas tagasiastunud ministri Andris Sprūdise asemele], on poliitilised jutumehed valinud kriisi – valitsuskriisi."