Läti kaitseminister astus tagasi

Läti kaitseminister Andris Spruds astus pühapäeval tagasi pärast seda, kui peaminister Evika Silina oli seda nõudnud. Uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis.

Läti kaitseminister Andris Spruds astus laupäeval ametist tagasi peale seda, kui sel neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat.

Varem pühapäeval oli Sprudsi tagasiastumist nõudnud peaminister Evika Silina, kes ütles, et droonivastaseid süsteeme ei kasutatud neljapäeval piisavalt kiiresti.

"Ma teatan avalikult, et astun tagasi kaitseministri ametist, et kaitsta Läti kaitseväge ühiskonda lõhestavate poliitiliste kampaaniate eest. Läti relvajõud ja riiklik kaitsevõime on olulisemad kui igasugune ministriamet või erakondlikud huvid," lausus Spruds pühapäeval pressikonverentsil.

Spruds märkis, et tema Progressiivide erakonna vastu käib süstemaatiline kampaania ning et ka peaminister Silina erakond on teiste parteide survele järele andnud ning muretseb rohkem oktoobris toimuvate parlamendivalimiste pärast, vahendas Läti rahvusringhääling.

Silina teatas pühapäeval, et Spruds on kaotanud nii tema kui ka avalikkuse usalduse ning peaks tagasi astuma.

Silina sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud Sprudsile mitte ainult hiljutiste drooniintsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris.

Silina tegi ettepaneku asuda kaitseministriks kolonel Raivis Melnisele, kes võttis ettepaneku vastu. See tähendab, et Läti kaitseministriks saab sõjaväelane.

"Julgeolek peab olema professionaalide käes. Meie inimeste turvalisus on erakondade ülene, kõrgemal poliitilistest ambitsioonidest ja valimiseelsest retoorikast," lausus Silina.

Melnis töötab praegu Läti kaitseministeeriumi esindajana Ukrainas ning on tänavu veebruarist olnud Silina nõunik.

Neljapäeva varahommikul kukkus Rezekne linnas Lätis alla droon. Intsident tekitas segadust nii elanikes, kes ohuteavitust aegsalt ei saanud, ja ka poliitikutes. Opositsioon ja osa koalitsioonist soovis umbusaldada Sprudsi.