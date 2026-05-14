X!

Ringhäälingumuuseum kolib osaliselt Türilt Tallinna teletorni

Eesti
Ringhäälingumuuseum Türil.
Vaata galeriid
26 pilti
Eesti

Eesti ringhäälingumuuseum lõpetab Türil senisel kujul tegevuse ning kogud kolitakse Tallinna teletorni. Türi muuseumimajas jääb püsiekspositsioon avatuks aasta lõpuni, kuid edasine sõltub sellest, kas vald leiab raha juurde.

MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum liikmete, aktsiaseltsi Levira, Rahvusringhäälingu, Ringhäälingute Liidu, Türi vallavalitsuse ja Ringhäälingumuuseumi Toetajate Ühingu esindajad otsustasid, et ringhäälingumuuseum jätkab mittetulundusühinguna küll tegevust, kuid kogude täiendamise ja eksponeerimise raskuspunkt kandub Türilt üle Tallinna teletorni.

"Tallinna teletornis on plaanis ringhäälingu aastapäevaks avada ka muuseumi varade baasil täiendav näitus, aga lahti jääb ka näitusemaja Türil. See, millises mahus ja kui palju Türi näitusemaja ringhäälingumuuseumi eksponaatidega jätkab 2027. aastal ja edaspidi, sõltub suurel määral sellest, millises ulatuses Türi vald on valmis siia panustama," ütles Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Joel Sarv.

Türi vald on ringhäälingumuuseumi väikseim toetaja. Valla aastamaks on 10 200 eurot, millest muuseum kannab vallale tagasi 7500 eurot näituseruumide rentimise eest.

"Kindlasti me soovime, et muuseumi tegevus jätkuks ja oleme nõus ka sellesse rohkem panustama. Aga lihtsalt tuleb nüüd välja mõelda, milline on see koostöö formaat," ütles Türi vallavanem Sulo Särkinen.

Mittetulundusühingu üldkoosolekul eraringhäälingut esindanud Rein Lang ütleb, et muudatusi on vaja, sest tänaste ressursside ja võimaluste juures on ringhäälingumuuseumi areng seisma jäänud.

"Me üritame küll nüüd maksimaalselt kõikide osapooltega tegeleda nende kogude täiendamisega ja väärtustamisega nii, et need kogus olevad unikaalsed asjad oleksid ka inimestele nähtavad. Ja seda siis ka kaasaegses, interaktiivses vormis," sõnas Lang.

Ringhäälingumuuseumi tegevjuht Juhan Sihver ütleb, et muuseum jätkab aasta lõpuni tegevust Türil samas kohas ja samas mahus, kuid esimese asjana muutub mittetulundusühingu postiaadress.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:26

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

19:22

Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

19:14

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks

18:49

Märtsis suurenes maksulaekumine mullusega võrreldes 5,4 protsenti

18:48

Kukemelk: Air Balticu kahjum sai alguse lennukipargi suurendamisest

18:41

Ringhäälingumuuseum kolib osaliselt Türilt Tallinna teletorni

18:40

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibienaali rahvahääletusel

18:35

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

18:35

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

18:35

Narvas lükkub võimuvahetus taas edasi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

18:29

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

ilmateade

loe: sport

19:22

Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

18:32

Tänavatantsude karikaetapp toob laupäeval Tartusse melu

17:59

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

17:47

Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema

loe: kultuur

19:26

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

18:40

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibienaali rahvahääletusel

18:31

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

18:18

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

18:30

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo