Ringhäälingumuuseum kolib osaliselt Türilt Tallinna teletorni

Eesti ringhäälingumuuseum lõpetab Türil senisel kujul tegevuse ning kogud kolitakse Tallinna teletorni. Türi muuseumimajas jääb püsiekspositsioon avatuks aasta lõpuni, kuid edasine sõltub sellest, kas vald leiab raha juurde.

MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum liikmete, aktsiaseltsi Levira, Rahvusringhäälingu, Ringhäälingute Liidu, Türi vallavalitsuse ja Ringhäälingumuuseumi Toetajate Ühingu esindajad otsustasid, et ringhäälingumuuseum jätkab mittetulundusühinguna küll tegevust, kuid kogude täiendamise ja eksponeerimise raskuspunkt kandub Türilt üle Tallinna teletorni.

"Tallinna teletornis on plaanis ringhäälingu aastapäevaks avada ka muuseumi varade baasil täiendav näitus, aga lahti jääb ka näitusemaja Türil. See, millises mahus ja kui palju Türi näitusemaja ringhäälingumuuseumi eksponaatidega jätkab 2027. aastal ja edaspidi, sõltub suurel määral sellest, millises ulatuses Türi vald on valmis siia panustama," ütles Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Joel Sarv.

Türi vald on ringhäälingumuuseumi väikseim toetaja. Valla aastamaks on 10 200 eurot, millest muuseum kannab vallale tagasi 7500 eurot näituseruumide rentimise eest.

"Kindlasti me soovime, et muuseumi tegevus jätkuks ja oleme nõus ka sellesse rohkem panustama. Aga lihtsalt tuleb nüüd välja mõelda, milline on see koostöö formaat," ütles Türi vallavanem Sulo Särkinen.

Mittetulundusühingu üldkoosolekul eraringhäälingut esindanud Rein Lang ütleb, et muudatusi on vaja, sest tänaste ressursside ja võimaluste juures on ringhäälingumuuseumi areng seisma jäänud.

"Me üritame küll nüüd maksimaalselt kõikide osapooltega tegeleda nende kogude täiendamisega ja väärtustamisega nii, et need kogus olevad unikaalsed asjad oleksid ka inimestele nähtavad. Ja seda siis ka kaasaegses, interaktiivses vormis," sõnas Lang.

Ringhäälingumuuseumi tegevjuht Juhan Sihver ütleb, et muuseum jätkab aasta lõpuni tegevust Türil samas kohas ja samas mahus, kuid esimese asjana muutub mittetulundusühingu postiaadress.