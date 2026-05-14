X!

Kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad tulevikus olema kiibistatud

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse.

Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihtipeale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse.

"PRIA juures on nüüd üks keskne register, kus on kõik loomad kirjas ja kõik pääsevad sinna ligi. Registrid ühendatakse automaatselt, et kõik, kelle loomad on juba kiibistatud ja registrisse kantud, et need registrid pannakse kõik kokku ja loomaomanik enam midagi ise tegema ei pea," sõnas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras.

Loomaarst Tiina Toometi sõnul ootavad loomaarstid, et programm, kuhu lemmikud kirja pannakse, võimaldaks anda looma kohta rohkem infot, kui vaid omaniku nimi ja kontakt.

"Võib- olla saab sinna veel panna vaktsineerimise staatust või kas loom on steriliseeritud, kastreeritud. Võib-olla lisada mingeid vajalikke tööriistu," pakkus Toomet.

Paljudes omavalitsustes on koerte kiipimine ja registreerimine kohustuslik. Tallinnas kehtib see ka kassidele. Järgmisest aastast laieneb see kohustus kõigile ehk siis kassid, koerad ja valgetuhkrud tuleb kiibistada.

"Loomakaitseorganisatsioonid kindlasti ka aitavad, et kui rahalise võimekuse taha peaks kiibistamine jääma, siis kindlasti sellele lahendus leitakse," sõnas Terras.

Paljassaare Tallinna Loomade Varjupaigas on kassitoas uue omaniku ootel kümmekond kassi. Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa ütles, et lemmikute kiipimise kohustuslikuks muutmist on varjupaigad ja loomakaitsjad oodanud vähemalt 15 aastat.

"See tähendab vähem koormust varjupaikadele, vähem koormust kohalikele omavalitsustele, aga mis tegelikult kõige tähtsam, siis see on lemmiklooma heaolu vaatepunktist väga suur asi, et kui loom saab kiiremini koju, siis seda vähem stressi see temale tähendab," ütles Mõisamaa.

Mõisamaa sõnul on varjupaika sattuvatel koertel enamasti kiip olemas. Kassidega on keerulisem. Üle-eestilised andmed näitavad, et varjupaikadesse sattuvatest kassidest on kiip vaid viiel protsendil.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:32

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

22:22

ETV spordisaade, 14. mai

22:20

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:00

Otse: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti Uuendatud

21:45

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

21:45

Galerii: Tallinna linnapea kutsus eelkäijad lõunale Uuendatud

21:23

Kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad tulevikus olema kiibistatud

21:23

Reedel on sooja pea 20 kraadi

21:04

Valitsus kaalub Hormuzi väina missiooniks kolme võimalust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

20:43

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

18:29

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

16:32

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

13.05

Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

ilmateade

loe: sport

22:32

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

22:22

ETV spordisaade, 14. mai

21:45

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

21:02

Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema Uuendatud

loe: kultuur

19:26

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

18:40

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

18:31

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

18:18

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

22:20

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

22:00

Otse: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti Uuendatud

20:50

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

Raadiouudised

18:35

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

18:35

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

18:30

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo