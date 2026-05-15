Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused

Soome kaitsevägi sai reede varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling Yle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvoo vaheline ala.

Soome päästeamet andis Uusimaa piirkonnale ohuteate kell 03.49. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides.

Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe oma järelevalve- ja tõrjevõimekust. Meetmete hulka kuulusid õhuseire personali suurendamine, hävitajate valmisoleku tugevdamine, maaväe helikopterite ja mereväe laevade kasutuse intensiivistamine. Samuti tõstis valmisolekut piirivalve.

Soome kehtestas alates kell 04.00 ka ajutise lennupiirangu, et tagada kõrvaliste isikute ohutus. Helsingi-Vantaa lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati alates kella neljast ümber.

Piirangu ajal suunati Vantaa lennujaamas maanduma pidanud lende mujale. Näiteks Tokiost saabuvad kaks lendu suunati üks Stockholmi Arlandasse ja teine Põhja-Soome Rovaniemi lennuväljale. Rovaniemis maandus ka Osakast startinud lennuk. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna.

Kella seitsme paiku hommikul teatas Yle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang, Helsingi-Vantaa lennujaam on avatud.

Soome pealinna piirkonna bussiliiklus ja metroo toimivad. "Mõningaid bussiliine on tühistatud, kuid liiklust üldiselt ei peatata", teatas ettevõte HSL. Mõne liini ärajäämise põhjuseks võis olla näiteks see, kui bussijuht ei ilmunud tööle.

Läti õhuruumis tuvastati reede öösel Rēzekne, Balvi, Ludza ja Krāslava piirkondade kohal võimalik oht. Kell 1.43 saadeti neis piirkondades välja mobiilne hoiatussõnum.

Relvajõudude pressiesindaja kolonel Māris Tūtins ütles Läti Raadiole, et reede öösel tuvastasid andurid võimaliku õhuruumiohu Venemaalt ja Valgevenest. Läti relvajõud jälgisid koos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada valmisolek võimaliku ohu korral reageerida. Idapiiril tugevdati õhutõrjevõimekust lisajõudude suunamisega.

Pärast kella 6.30 hommikul andsid Läti võimud teada, et ohtu õhuruumis enam ei ole.

Rēzeknes ja Rēzekne piirkonnas varahommikul saadetud teated õppetöö ärajäämise või kaugõppele ülemineku kohta enam ei kehti, teatasid omavalitsused. Ludza piirkonnas jääb aga otsus õppetöö ärajätmise kohta jõusse.