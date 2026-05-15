X!

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused

Välismaa
{{1778818860000 | amCalendar}}
Helsingi.
Helsingi. Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Soome kaitsevägi sai reede varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling Yle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvoo vaheline ala.

Soome päästeamet andis Uusimaa piirkonnale ohuteate kell 03.49. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides.

Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe oma järelevalve- ja tõrjevõimekust. Meetmete hulka kuulusid õhuseire personali suurendamine, hävitajate valmisoleku tugevdamine, maaväe helikopterite ja mereväe laevade kasutuse intensiivistamine. Samuti tõstis valmisolekut piirivalve.

Soome kehtestas alates kell 04.00 ka ajutise lennupiirangu, et tagada kõrvaliste isikute ohutus. Helsingi-Vantaa lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati alates kella neljast ümber.

Piirangu ajal suunati Vantaa lennujaamas maanduma pidanud lende mujale. Näiteks Tokiost saabuvad kaks lendu suunati üks Stockholmi Arlandasse ja teine Põhja-Soome Rovaniemi lennuväljale. Rovaniemis maandus ka Osakast startinud lennuk. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna.

Kella seitsme paiku hommikul teatas Yle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang, Helsingi-Vantaa lennujaam on avatud.

Soome pealinna piirkonna bussiliiklus ja metroo toimivad. "Mõningaid bussiliine on tühistatud, kuid liiklust üldiselt ei peatata", teatas ettevõte HSL. Mõne liini ärajäämise põhjuseks võis olla näiteks see, kui bussijuht ei ilmunud tööle.

Läti õhuruumis tuvastati reede öösel Rēzekne, Balvi, Ludza ja Krāslava piirkondade kohal võimalik oht. Kell 1.43 saadeti neis piirkondades välja mobiilne hoiatussõnum.

Relvajõudude pressiesindaja kolonel Māris Tūtins ütles Läti Raadiole, et reede öösel tuvastasid andurid võimaliku õhuruumiohu Venemaalt ja Valgevenest. Läti relvajõud jälgisid koos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada valmisolek võimaliku ohu korral reageerida. Idapiiril tugevdati õhutõrjevõimekust lisajõudude suunamisega.

Pärast kella 6.30 hommikul andsid Läti võimud teada, et ohtu õhuruumis enam ei ole.

Rēzeknes ja Rēzekne piirkonnas varahommikul saadetud teated õppetöö ärajäämise või kaugõppele ülemineku kohta enam ei kehti, teatasid omavalitsused. Ludza piirkonnas jääb aga otsus õppetöö ärajätmise kohta jõusse.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Yle.fi, LSM.lv

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:06

Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1 protsenti

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

07:54

Riigikohus teeb kirikuseaduse kohta otsuse 8. juunil

07:50

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused Uuendatud

07:44

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

07:15

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:11

Lätis pidasid võimud kinni ka riigikantselei juhi

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

06:35

CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

04:42

Kolga: presidendi roll on välispoliitika võimendamine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Sõja 1541. päev: Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

ilmateade

loe: sport

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

loe: kultuur

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

14.05

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

14.05

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

Raadiouudised

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

14.05

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo