Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni

Läti drooniohu teavitus
Läti drooniohu teavitus Autor/allikas: LSM
Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu neljapäeva mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni, riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et droonitabamuse võis saada kütusehoidla.

Neljapäeva varahommikul kuulutati Balvi, Ludza ja Rēzekne piirkonnas välja õhuoht, teatas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Nende piirkondade elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulgeda aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat, kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda ja helistada hädaabi numbril 112.

Armee palvel saadeti mobiilse häiresüsteemi kaudu hoiatus Ludza ja Balvi piirkonnas kell 4.09 ning Rēzekne piirkonnas kell 4.43. Relvajõud lubasid ohu lõppemisest eraldi teatada.

Läti meedia andmeil teatasid Rēzekne elanikud erinevates ühismeediakanalites, et kuulsid öösel hirmutavaid helisid, sealhulgas taevast kostvat mootorite ja lennukimüra sarnast heli. Samuti oli kuulda plahvatusetaolisi helisid ja valgussähvatusi.

Läti tuletõrje- ja päästeteenistus sai hädaabinumbrile 112 teate, umbes kell 3.30 puhkenud võimaliku tulekahju kohta Rēzeknes Komunalāja tänaval asuvas naftahoidlas. Sündmuskohale saabudes tegid tuletõrjujad kindlaks, et lahtist põlemist enam ei toimu, kuid rakendasid meetmeid ühe mahuti jahutamiseks. Võimalik plahvatus või tulekahju, mille kohta päästjad väljakutse sai, puhkes Rēzekne linnas raudtee ja Maxima supermarketi lähedal asuvas rajatises.

Rezekne kütusemahutid, mille juurde saabus väidetava droonikukkumise tõttu tuletõrje. Autor/allikas: LSM

Elanikud on sotsiaalvõrgustikes jaganud ka videoid, millel on näha Rēzekne kohal valgussähvatust ja kuulda plahvatusele iseloomulikku heli. Veidi pärast kella kuut hommikul teatas päästeteenistus, et naftamahutite termokaameraga kontrollimisel ei tuvastatud neis kõrgenenud temperatuuri.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

