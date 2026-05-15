Swedbanki ökonomist: tulevikus võib noortel töö leidmine olla veel raskem

Noored Tartus. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Kuigi üldiselt on töötus vähenenud, siis noortel on üha raskem tööd leida. 15- kuni 24-aastaste vanusegrupis on tööhõive alla 30 protsendi ehk viimase 15 aasta madalaim.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik tõi välja kolm põhjust, miks tööhõive vanusegrupis 15–24 eluaastat on vähenenud.

"Üks põhjus on see, et see vanusegrupp on muutunud nooremaks, seal on rohkem kooliealisi inimesi, kes peaksidki pigem õppima kui töötama. Teine põhjus on see, et vähenenud on töökohtade arv nendes sektorites, kus noored sageli töötavad kooli kõrvalt – erinevad teenindusvaldkonnad, turism, kaubandus, põllumajandus. Kolmas põhjus on see, et noorte tervis on läinud kehvemaks," lausus Elmik.

Töökohtade vähenemise tingib tehnoloogia areng – inimtööjõudu vajatakse vähem.

"Noortel on tööd praegu ilmselt raske leida ja tulevikus võib see olla veel keerulisem. Erinevad uuringud USA-s on näidanud, et tehisaru areng ja laialdasem kasutamine eri ettevõtetes vähendab nõudlust alustavate töötajate järele," ütles Elmik.

"Me näeme tervikuna, et üldine tööjõu liikumine on peatunud. Inimesed hoiavad oma töökohti rohkem kui varem, mis tingib ka, et uusi inimesi me värbame vähem," märkis Tallink Grupi personalijuht Age Vanajuur.

Vanajuur nentis, et noorte soov tööd leida on suur.

"Näitena võin tuua alles kolm päeva tagasi avatud positsiooni meie laotöödele, kus kolmandal päeval on kandideerijaid juba ligi 150 kõigest kahe positsiooni peale, nii et ilmselt näeme laotöödele (konkurssi) umbes 100 inimest ühele kohale. Enamik neist on noored, kes oma esimesi tööotsinguid teevad," lausus Vanajuur.

Noorte aktiivsust tööotsingul kinnitab ka Oru Hub Hotel Tallinn tegevjuht Harles Tammeleht.

"Noored tegelikult otsivad tööd ja meil endal hommikusöögi ametikohale oli võimalus täiesti valida. Noored on aktiivsed – nad ei tule mitte ainult töökuulutuste peale, vaid saadavad ise oma CV-sid ja võtavad ühendust, et otsivad suveks tööd, et mida oleks pakkuda ja personalijuht siis suhtleb nendega juba otse," ütles Vanajuur.

Toimetaja: Marko Tooming

