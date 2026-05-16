Trump: USA ja Nigeeria väed likvideerisid Islamiriigi kõrge juhi

USA president Donald Trump teatas reedel, et USA ja Nigeeria väed tapsid Islamiriigi kõrge juhi.

"Täna öösel viisid minu korraldusel vaprad USA väed ja Nigeeria relvajõud laitmatult ellu hoolikalt kavandatud ja väga keerulise missiooni, et likvideerida lahinguväljalt maailma kõige aktiivsem terrorist," ütles Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Abu-Bilal al-Minuki, Islamiriigi tähtsuselt teine juht maailmas, arvas, et suudab end Aafrikas varjata, kuid tal polnud aimugi, et meil olid allikad, kes hoidsid meid tema tegemistega kursis."