Ukrainale teeb muret paus rahukõnelustel

Ukraina soovib, et USA püüaks jätkuvalt rahukõnelusi edasi viia. Ukraina välisministri asetäitja Marjana Betsa väljendas lootust, et ameeriklased jätkavad peagi oma püüdlusi kõnelustel, sest USA roll selles on endiselt oluline.

"USA roll on üsna tähtis. Eelmised läbirääkimiste voorud (Ukraina ja Venemaa vahel), mis praegu on peatatud Lähis-Idas ja Iraani ümber toimuva tõttu, näitasid teatud progressi. See oli väike, aga siiski progress. Praegu me näeme, et Ameerika läbirääkijate tähelepanu on olukorral Lähis-Idas ja rahukõnelused on kahjuks pausil. Meie jaoks on nendega jätkamine oluline, sest Ukraina on pühendunud rahuprotsessile," ütles Betsa "Aktuaalsele kaamerale".