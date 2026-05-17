X!

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale

Välismaa
Kuvatõmmis videost, millel on näha, kuidas Vene õhutõrje tabas ründedrooni.
Kuvatõmmis videost, millel on näha, kuidas Vene õhutõrje tabas ründedrooni. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu pühapäeva suure droonirünnaku Moskvale. Õhurünnakust teatati ka okupeeritud Krimmi poolsaarel.

Moskva regioon sattus ööl vastu pühapäeva, 17. maid ulatusliku droonirünnaku sihtmärgiks ning Venemaa ametnikud ja kohalikud elanikud on teatanud mitmel pool toimunud plahvatustest, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini ühismeediapostituse kohaselt on Vene õhukaitseväed tõrjunud rünnakut juba alates laupäeva õhtust ja jätkanud seda pühapäeva varahommikuni.

Vahetult enne keskööd teatasid erinevad ühismeediagrupid, et Venemaa poole võib lennata kuni 300 tundmatut drooni.

Kohaliku aja järgi kella 3.30 paiku väitsid Venemaa võimud, et alla on tulistatud vähemalt 73 drooni ning õhutõrjesüsteemid on endiselt hõivatud sihtmärkide kahjutuks tegemisega.

Pärast kella kolme öösel sotsiaalmeedias levitatud videotel on näha sähvatusi taevas ja tulekahjusid paljudes kohtades. Klini ja Zelenogradi elanikud teatasid, et kuulsid valju plahvatust, mis viitab sellele, et rünnak tabas Moskvat ümbritsevaid regioone.

Ühismeediakeskkonnas X tegutseva konto BrennpunktUA autor kirjutas, et teateid ja videoid õhurünnakust laekub nii palju, et ta ei jõua kõike postitadagi.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov teatas varahommikul kolme inimese surma saamisest droonirünnakutes - üks naine kaotas elu Himki ühes eramus ning kaks meest Mõtištši lähedases külas.

The Kyiv Independent märkis, et ei saa Venemaa võimude väiteid ega veebis levivate videode tõepärasust iseseisvalt kinnitada.

Moskvas Domodedovo, Vnukovo ja Žukovski lennujaam peatasid öösel töö.

Plahvatustest teatati öösel ka okupeeritud Krimmis, kuid nende rünnakute tulemuste kohta on veel vähe teada.

Esialgsetel andmetel võis õhurünnak tabada Katša lennuvälja, Kazatši lahte, Inkermani ja Sevastoopolit, teatas väljaanne RBK-Ukraina.

Portaal meenutas ka, et Ukraina ja Venemaa vahel kehtis 9.–11. maini relvarahu. Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas venelastel 9. mail paraadi korraldada, otsustas Venemaa relvarahu pärast 11. maid mitte pikendada ning korraldas 14. mai öösel suure rünnaku Kiievi vastu. Zelenski lubas Venemaale samaga vastata.

Viimati tabas Ukraina õhurünnak Moskvat 4. mail, kui droon tabas Mosfilmovskaja tänaval kõrghoonet. Linnapea Sobjanin teatas toona, et ohvreid ei olnud.

Ukraina rünnakud toimusid paar päeva pärast seda, kui Venemaa kehtestas droonirünnakute tagajärgede kajastamisele uued piirangud, keelates fotode, videote või üksikasjade avaldamise ilma ametliku loata. Piirangute eirajaid ootavad trahvid vahemikus 3000 kuni 5000 rubla (38–64 dollarit) üksikisikutele ja kuni 50 000 rubla (640 dollarit) ametnikele ja kuni 200 000 rubla (2500 dollarit) juriidilistele isikutele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina, Interfax

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:17

Johann-Christian Põder: Jeesuse eetika ja mitte-eetika

08:05

TÄNA OTSE | Kas Paidel õnnestub kodumurul tabeliliider Levadiat pidurdada?

07:17

Läti andis idapiiri regioonides taas õhuohu hoiatuse

06:50

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale

04:15

Galerii: Eurovisiooni suurejooneline finaal Viinis Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

02:58

Vaata uuesti: Eurovisiooni legendid viisid vaatajad muusikalisele rännakule

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

01:00

Eestist hindas Eurovisiooni seitsmeliikmeline eriilmeline žürii

00:50

Eurovisiooni finaal | Rumeenia "Choke Me"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

16.05

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

16.05

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

16.05

Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

16.05

Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

15.05

Matemaatikaeksami tulemused näitasid taas suurt erinevust õpilaste tasemes

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

06:50

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale

16.05

Trump: USA ja Nigeeria väed likvideerisid Islamiriigi kõrge juhi

16.05

Viilma: EELK ei saa keerulises olukorras öelda, et lugege piiblit

ilmateade

loe: sport

08:05

TÄNA OTSE | Kas Paidel õnnestub kodumurul tabeliliider Levadiat pidurdada?

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

loe: kultuur

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

16.05

Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

16.05

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

16.05

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

loe: eeter

04:15

Galerii: Eurovisiooni suurejooneline finaal Viinis Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

02:58

Vaata uuesti: Eurovisiooni legendid viisid vaatajad muusikalisele rännakule

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

Raadiouudised

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo