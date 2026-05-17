Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale

Moskva regioon sattus ööl vastu pühapäeva, 17. maid ulatusliku droonirünnaku sihtmärgiks ning Venemaa ametnikud ja kohalikud elanikud on teatanud mitmel pool toimunud plahvatustest, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini ühismeediapostituse kohaselt on Vene õhukaitseväed tõrjunud rünnakut juba alates laupäeva õhtust ja jätkanud seda pühapäeva varahommikuni.

Vahetult enne keskööd teatasid erinevad ühismeediagrupid, et Venemaa poole võib lennata kuni 300 tundmatut drooni.

Kohaliku aja järgi kella 3.30 paiku väitsid Venemaa võimud, et alla on tulistatud vähemalt 73 drooni ning õhutõrjesüsteemid on endiselt hõivatud sihtmärkide kahjutuks tegemisega.

Pärast kella kolme öösel sotsiaalmeedias levitatud videotel on näha sähvatusi taevas ja tulekahjusid paljudes kohtades. Klini ja Zelenogradi elanikud teatasid, et kuulsid valju plahvatust, mis viitab sellele, et rünnak tabas Moskvat ümbritsevaid regioone.

Ühismeediakeskkonnas X tegutseva konto BrennpunktUA autor kirjutas, et teateid ja videoid õhurünnakust laekub nii palju, et ta ei jõua kõike postitadagi.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov teatas varahommikul kolme inimese surma saamisest droonirünnakutes - üks naine kaotas elu Himki ühes eramus ning kaks meest Mõtištši lähedases külas.

The Kyiv Independent märkis, et ei saa Venemaa võimude väiteid ega veebis levivate videode tõepärasust iseseisvalt kinnitada.

Moskvas Domodedovo, Vnukovo ja Žukovski lennujaam peatasid öösel töö.

Plahvatustest teatati öösel ka okupeeritud Krimmis, kuid nende rünnakute tulemuste kohta on veel vähe teada.

Esialgsetel andmetel võis õhurünnak tabada Katša lennuvälja, Kazatši lahte, Inkermani ja Sevastoopolit, teatas väljaanne RBK-Ukraina.

Heavy explosions occurring along the coastal areas of Crimea, Ukraine. It is a hot night for the Russian occupation. pic.twitter.com/jCS6cxmsF2 — (((Tendar))) (@Tendar) May 16, 2026

Portaal meenutas ka, et Ukraina ja Venemaa vahel kehtis 9.–11. maini relvarahu. Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas venelastel 9. mail paraadi korraldada, otsustas Venemaa relvarahu pärast 11. maid mitte pikendada ning korraldas 14. mai öösel suure rünnaku Kiievi vastu. Zelenski lubas Venemaale samaga vastata.

Viimati tabas Ukraina õhurünnak Moskvat 4. mail, kui droon tabas Mosfilmovskaja tänaval kõrghoonet. Linnapea Sobjanin teatas toona, et ohvreid ei olnud.

Ukraina rünnakud toimusid paar päeva pärast seda, kui Venemaa kehtestas droonirünnakute tagajärgede kajastamisele uued piirangud, keelates fotode, videote või üksikasjade avaldamise ilma ametliku loata. Piirangute eirajaid ootavad trahvid vahemikus 3000 kuni 5000 rubla (38–64 dollarit) üksikisikutele ja kuni 50 000 rubla (640 dollarit) ametnikele ja kuni 200 000 rubla (2500 dollarit) juriidilistele isikutele.