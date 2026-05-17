Reformierakond peab Tallinnas üldkogu
Reformierakond peab pühapäeval Tallinnas üldkogu, millel esinevad sõnavõtuga erakonna esimees, peaminister Kristen Michal, peasekretär ja erakonna riigikogu fraktsiooni juht.
Reformierakonna üldkogu algab Tallinnas Lillepaviljonis kell 12 ning selle päevakorras on erakonna esimehe Kristen Michali, peasekretäri Kristo Enn Vaga ning riigikogu fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnavõtud, teatas erakonna pressiesindaja.
ERR-i uudisteportaal teeb Reformierakonna üldkogust otseülekande.
Reformierakonnal on riigikogus suurim fraktsioon, sellesse kuulub 37 liiget.
