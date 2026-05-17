Leedus kukkus alla sõjaväedroon

Pühapäeva õhtul saabus teade, et Leedu Utena rajooni Samanė küla põllult leiti alla kukkunud ja kukkunud droon, teatas Leedu riiklik kriisiohje keskus (NKMC). Pressikonverentsil teatas keskuse juht Vilmantas Vitkauskas, et alla kukkus sõjaväe droon.

"Droon oli katki, aga plahvatuse märke pole. Kas see oli laetud või mitte, on praegu raske vastata," ütles Vitkauskas, rõhutades, et täpsem info selgub siis, kui spetsialistide meeskond sündmuskohalt naaseb.

Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga.

"Esialgsete andmete kohaselt, mida me vrakist näeme ja mida kolleegid on saatnud, on see suure tõenäosusega Ukraina droon," ütles Vitkauskas ajakirjanikele.

Pühapäeva varahommikul sisenes droon Läti territooriumile ja seejärel lahkus sealt, teatas riigi sõjavägi.

Politsei ja teised teenistused töötavad sündmuskohal. Vastuseks teatele rakendati programm "Kilp".