X!

Leedus kukkus alla sõjaväedroon

Välismaa
Ründedroon. Foto on illustreeriv.
Ründedroon. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: kpr/OR-2 Maria Tammeaid
Välismaa

Pühapäeva õhtul saabus teade, et Leedu Utena rajooni Samanė küla põllult leiti alla kukkunud ja kukkunud droon, teatas Leedu riiklik kriisiohje keskus (NKMC). Pressikonverentsil teatas keskuse juht Vilmantas Vitkauskas, et alla kukkus sõjaväe droon.

"Droon oli katki, aga plahvatuse märke pole. Kas see oli laetud või mitte, on praegu raske vastata," ütles Vitkauskas, rõhutades, et täpsem info selgub siis, kui spetsialistide meeskond sündmuskohalt naaseb.

Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga.

"Esialgsete andmete kohaselt, mida me vrakist näeme ja mida kolleegid on saatnud, on see suure tõenäosusega Ukraina droon," ütles Vitkauskas ajakirjanikele.

Pühapäeva varahommikul sisenes droon Läti territooriumile ja seejärel lahkus sealt, teatas riigi sõjavägi.

Politsei ja teised teenistused töötavad sündmuskohal. Vastuseks teatele rakendati programm "Kilp".

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: lrt.lt

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:39

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

21:32

Konkurents praktikakohtadele on tihe

21:31

Prokuratuuri tööd nõusolekuseaduse vastuvõtmine ei muudaks

21:31

Eesti eksperdid ja poliitikud on noorte sotsiaalmeediakeelu vastu

21:30

Leedus kukkus alla sõjaväedroon

21:16

Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

21:04

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

20:38

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

20:19

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

20:03

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

20:03

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

09:03

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

13:23

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

16.05

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

14:11

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

08:44

Läti õhuruumis lendas tundmatu droon Uuendatud

16.05

Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

09:56

Eesti võistluslugu jäi Eurovisiooni poolfinaalis esimesena joone alla

ilmateade

loe: sport

21:39

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

21:16

Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

21:04

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

20:38

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

loe: kultuur

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

loe: eeter

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

13:51

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

11:58

Tõnu Raadik koostööst Allan Jakobiga: meil on laval koos hästi tore

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

Raadiouudised

18:25

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

18:25

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

18:25

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo