Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 18. mail kell 5.40:

- Vene vägede rünnakus Ukrainale sai viga vähemalt 12 inimest;

- Peskov kutsus Euroopa Liidu juhte üles Putinile helistama;

- Zelenski ja Costa arutasid Euroopa osalemist rahuprotsessis.

Vene vägede rünnakus Ukrainale sai viga vähemalt 12 inimest

Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka kaks last.

Odessas tabasid Vene droonid elamut ning vigastada said 11-aastane poiss ja 59-aastane mees. Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas, et Dnipro linnas rünnati samuti elamut ning linnas puhkes mitu tulekahju. Kuberneri teatel sai Dnipros vigastada vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks laps, vahendas The Kyiv Independent.

Peskov kutsus Euroopa Liidu juhte üles Putinile helistama

Euroopa Liidu juhid, kes soovivad dialoogi Vladimir Putiniga, võivad talle lihtsalt helistada, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, vahendas esmaspäeval ukrainlaste uudisteagentuur Unian ajalehte Moscow Times.

Peskov kommenteeris Euroopas toimuvaid arutelusid võimalike kontaktide üle Moskvaga.

"Need mõtisklused on kuskil õhus, kuid Putin on neile tegelikkuses sama lähedal, kui telefonitoru," ütles Peskov intervjuus propagandist Pavel Zarubinile.

Väljaanne tõi välja, et see avaldus tehti Eesti välisministri Margus Tsahkna nädalavahetusel tehtud üleskutse taustal.

Eesti minister esines laupäeval Lennart Meri konverentsil kõnega, kus tegi ettepaneku mitte tõhustada läbirääkimisi Venemaaga, vaid vastupidi hoopis suurendada sanktsioonide survet.

Zelenski ja Costa arutasid Euroopa osalemist rahuprotsessis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas pühapäeval Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga läbirääkimisi Euroopa riikide kaasamise üle tulevastesse rahuläbirääkimistesse

"Suur tänu meie riigi ja meie rahva toetamise eest. Arutasime üksikasjalikult Ukraina ja kogu Euroopa rahu nimel peetava läbirääkimisprotsessi väljavaateid," ütles Zelenski.

Samuti teavitas Ukraina president Costat hiljutistest kontaktidest erinevate Euroopa ja Ühendriikidega juhtidega.

Samuti arutati Ukraina Euroopa Liidu integratsiooni teekonda ja läbirääkimiste valdkondade avamist.