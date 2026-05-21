X!

PPA ja Ginter on üksmeelel: jälitusmaterjaliga tutvumine peaks olema lihtsam

Eesti
Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Julgeolekuasutuste jälitusmaterjaliga tutvumise asukoha määrab politsei. Vandeadvokaat Carri Ginter, kes pidi andmetega tutvumiseks sõitma Pärnusse, leiab, et selle eesmärk on teha materjaliga tutvumine raskemaks. Politsei sõnul sooviks nad ka ise andmetele ligipääsu lihtsamaks teha.

Justiitsministeeriumi andmetel andis kohus mullu 771 uut luba jälitustegevuseks ning seda 369 isiku suhtes. Ginteri sõnul varjatakse aga seda, kui palju individuaalsed telefoninumbreid kokku pealt kuulati.

"Praegu on Eestis on selline olukord, kus riik tegeleb meediakampaaniaga, mille eesmärk on veenda kõiki, et meid ei kuulata liiga palju pealt. Mingil põhjusel riik aga keeldub avaldamast seda, kui palju telefoninumbreid pealt kuulati," ütles Ginter.

Probleem ei peitu advokaadi sõnul aga ainult selles, et andmeid täielikult ei avaldata, vaid ka asjaolus, et kas jälitustegevuse osas on toimunud piisav isikuandmete riive ning see tuleks pealtkuulatule avaldada, otsustab julgeolekuasutus ise.

"Politsei on kits kärneriks olukorras, kus nemad ise hindavad, kas sinu pealtkuulamine riivas privaatsust piisavalt, et sind teavitada. Kujuta ette, et kuulad oma elukaaslase juttu pealt ja ise otsustad, kas see oli nüüd piisavalt alatu," lausus Ginter.

Aprillis tahtis Ginter kuulata salvestust pealtkuulamisest, kus enda kliendiga rääkis. Selleks pidi ta Tallinnast Pärnusse sõitma.

Kui süüdistatav tahab, et tema kaitsja salvestusega kodulinnast kaugemal tutvuks, peab ta lisaks kütuse hüvitamisele maksma kinni ka advokaadi tunnipalga. Ginteri puhul tähendas selline sõit kliendile umbes 800 euro suurust kulutust.

Advokaadi sõnul tal salvestustega Talinnas tutvuda ei lubatud. Põhjenduseks tõi politsei ja piirivalveamet (PPA), et juhtumiga tegelev uurija on Pärnus ning saab uurimise detaile seletada vaid seal. Kuna Ginter oli aga juhtumis vaid pealtkuulatava rollis ning teda milleski ei süüdistatud, ei saanud uurija talle uurimise üksikasju aga niikuinii avaldada.

"Tegelikult ei ole mingit põhjust lasta mul kuulata seda Pärnus. Pragmaatiline kaalutlus on, et mind mõnitatakse ja kliendile tehakse Pärnus käimine kalliks lootuses, et pealtkuulatud inimene ei lähe sinna kohale. Prokurör ei pea siis ka kohtus selle ebameeldiva tõendipakiga tegelema," sõnas Ginter ning lisas, et riik teeb eraldi pingutuse, et inimesi ebaausalt süüdi mõista.

Ka politsei sooviks materjaliga tutvumist lihtsamaks muuta

Praeguse seadustiku järgi on isikul, keda jälitustegevus puudutab, materjaliga võimalik tutvuda ainult juhul, kui see ei riiva teiste inimeste eraelu, ei avalda riigisaladusi ega jälitustegevust läbiviinute isikuandmeid.

PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo politseikolonelleitnant Mehis Metsa sõnul tuleb materjalidega tutvumiseks politsei huviorbiiti sattunud inimesel uurimist läbiviivasse prefektuuri füüsiliselt kohale tulla.

"Kui menetlus on Lääne prefektuuri tööpiirkonnas, siis saab materjaliga tutvuda näiteks Pärnus, kui Ida prefektuuri piirkonnas, siis näiteks Jõhvis. Inimese taotlusel võib mõjuval põhjusel jälitustoiminguga tutvuda ka teises linnas politseimajas," sõnas Mets.

Samas leidis Mets, et praegune dokumentidega tutvumise kord on ajale jalga jäänud ning seda tuleks muuta.

"Näeme kahte põhilist probleemi, milleks on politseinikele kaasnev ajakulu ja ebamugavus inimesele, kes on avaldanud soovi materjaliga tutvuda. Politseinikud viibivad alati materjaliga tutvumise kõrval, mis tähendab suurt ajakulu," selgitas Mets.

PPA on ka siseministeeriumiga arutanud jälitusandmega tutvumise korra muutmist, ent lahenduseni pole seni jõutud.

"Kuigi digitaalne edastamine oleks kahtlemata kõige mugavam, siis praegusel hinnangul ei ole see võimalik, pidades silmas kolmandate isikute õigusi. Peame tagama, et tutvustamisega ei kaasne täiendavat riivet teiste inimeste õigustele, kes näiteks heli- või videosalvestusele on oma hääle või näoga jäänud," lausus Tamm.

Järelevalvet jälitusasutuste tegevuse üle teostab riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon.

Justiitsministeerium avaldab oma veebilehel igal aastal jälitusasutustelt, prokuratuurilt ja kohtult saadud andmete alusel aruande, mis sisaldab alustatud jälitustoimikute liiki ja arvu ning jälitustoimingute lubade arvu.

ERR pöördus kommetaari saamiseks ka siseministeeriumi poole, kuid artikli ilmumise ajaks vastust ei saanud.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:40

Riik keelab pikaajalise elamisloata Vene ja Valgevene kodanikel Eestis kinnisvara ostmise

12:35

Sorgu tuletorni saatus selgub suve lõpuks

12:31

Jüri Ratas: riigivõlast, ilustamata ja faktipõhiselt

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

12:25

Reede tuleb vihmane

12:21

Läti andis kolmandat päeva järjest õhuohu hoiatuse

12:20

Raadiouudised (21.05.2026 12:00:00)

12:02

ERSO kannab augustis ette Brian Eno legendaarse albumi "Lennujaamamuusika"

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

11:23

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

20.05

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

09:55

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset Vene naftatehast Uuendatud

20.05

Sõja 1547. päev: Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

08:56

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

07:43

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

20.05

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

20.05

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

20.05

Stellantis hakkab eurooplastele tootma 15 000-euroseid elektriautosid

ilmateade

loe: sport

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

11:09

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

loe: kultuur

12:02

ERSO kannab augustis ette Brian Eno legendaarse albumi "Lennujaamamuusika"

10:41

Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

09:58

Raimo Jõerand: dokumentaalfilm ei pea andma vastuseid, aga ta peab juhtima küsimusteni

loe: eeter

11:10

Tiit Pruuli: suletust ja autoritaarsust on Türkmenistanis igal sammul tunda

09:12

Michelini aasta noorkokk: alustasin Covidi ajal nullist

20.05

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

20.05

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

Raadiouudised

09:55

Hispaania endist peaministrit kahtlustatakse rahapesuvõrgustiku juhtimises

09:50

Hotellid soovivad platvormimajutusele selgemaid reegleid

09:50

Eleringi ja Tallinna arusaam putukaväila elektrimastide kulust erineb mitu korda

09:50

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (21.05.2026 09:00:00)

20.05

Päevakaja (20.05.2026 18:00:00)

20.05

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

20.05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

20.05

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

20.05

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo