"Välisilm" tegi ülevaate Läti valitsuskriisist

Lätis on pisut rohkem kui neli kuud enne parlamendivalimisi kukkunud valitsus ja seimis esindatud poliitilised jõud põhjalikult tülli pööranud. Niisugune olukord ei tule kasuks ka Eestile, sest meid seovad lõunanaabritega ühised julgeolekuprobleemid ja Rail Balticu ehitus.

Selliseid võidujookse pole Läti poliitikas varem nähtud. Üle-eelmise pühapäeva õhtul võtsid mõõtu pea- ja kaitseminister. Kes jõuab rutem - kas Andris Spruds (Progressiivid) teatada oma tagasiastumisest või Evika Silina (Uus Ühtsus), kes nõuab Sprudsi ametist lahkumist.

"Väga keeruline on koos töötada poliitiliste jõududega, kes mängivad selliseid mänge. Neid on keeruline usaldada. Nad kasutavad kõiki võimalusi oma valimiskampaania heaks, et tõsta populaarsust," ütles Spruds.

"Soovitust esitada kaitseministriks professionaal on kuulda olnud palju. Teiste Euroopa riikide kogemus näitab samuti, et kui valimisteni on jäänud vähe aega, nimetatakse mõneks ministriks professionaal," sõnas Silina.

Neljapäeva hommikul, kui Silina kuulis parlamendis, et peagi teda umbusaldatakse, palus ta seimis vaheaega, et ise oma lahkumisest teatada. Kõnepulti jäi ta aga tulemata ja kihutas hoopis valitsushoonesse oma tagasiastumist kuulutama.

"Praegu on parteide kadedus ja huvid tõusnud tähtsamaks vastutusest. Nähes professionaali kaitseministri kandidaadina, otsustasid poliitilised tühirääkijad mitte lahenduse, vaid kriisi kasuks," lausus Silina.

"Sel ja järgmisel nädalal näeme, kas opositsioon tõepoolest soovib moodustada uue valitsuse või on need lihtsalt valjuhäälsed teated. Praegusel valitsusjuhil Progressiivide üheksat häält parlamendis pole, sest nii ühiskonna kui ka koalitsioonikaaslaste usaldus tema vastu on kadunud. Aeg on leida järgmine valitsusjuht," ütles Läti seimi Progressiivide fraktsiooni esimees Andris Šuvajevs.

Paljud Lätis leiavad, et Silina kukutas ise oma valitsuse ja näitas ühele kolmest osapoolest ehk Progressiividele koha kätte. Koalitsiooni ei püüdnud päästa ka teine partner - Roheliste ja Talurahva Liit.

Evika Silina on toonud Läti poliitikasse mõndagi uut. Kogenumadki poliitikavaatlejad ei mäleta, et iseseisvuse taastanud Lätis oleks olukord, kus peaminister oleks hakanud nõnda soleerima - vabastanud ametist koalitsioonipartneri ministri ja pakkunud asemele uue kandidaadi, partneriga kooskõlastamata. Võib-olla on selle taga Uue Ühtsuse kukkunud populaarsus, mida enne valimisi üritatakse otsustamisvõimet näidates tõsta. Kuid kui vaadata sisulisi arutelusid, siis ega teemad ju väga ei erine. On ju selge, et tähtis on julgeolek, kokku tuleb saada eelarve ja võidelda tuleb korruptsiooniga. Kes seda mille poolest paremini teeb, jääb praegu ka valijatele arusaamatuks.

Opositsioonipoliitik Andris Kulbergsil (Ühinenud Nimekiri) on jäänud valitsuse kokkupanekuks nädal. Politoloogide arvates peaks juhtuma ime, et ta parlamendis vajalikud hääled kokku saaks.

"Järgmised viis kuud saavad olema rasked. Töötada tuleb ka suvel. Tuleb hakata tegutsema - see on üleskutse kõigile parteidele," lausus Kulbergs.

"Olukord on väga keeruline. Palju on öeldud, palju on solvumisi. Praegu on valimiseelne aeg, kus tuleb end näidata heast küljest ja ei taheta teha ebapopulaarseid otsuseid. Teisest küljest tuleb ju kuidagi siiski kokkuleppele jõuda, kuid ma ei tahaks praegu spekuleerida olukordadega, mida ma ei soovi näha," sõnas Läti president Edgars Rinkevics.

"Astun ametist tagasi, kuid ma ei anna alla ega lahku. Olen andnud Läti inimestele lubaduse - kõigile, kellega seisime koos Toomkiriku väljakul euroopalike väärtuste eest. Ja nii mina kui Uus Ühtsus jätkame selle täitmist!" ütles Silina.

Valimiskampaania ajal on keeruline näidata valijatele koostööd, kui peaks partneritega samal ajal hoopis häälte nimel konkureerima.