X!

"Välisilm" tegi ülevaate Läti valitsuskriisist

Välismaa
Foto: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Lätis on pisut rohkem kui neli kuud enne parlamendivalimisi kukkunud valitsus ja seimis esindatud poliitilised jõud põhjalikult tülli pööranud. Niisugune olukord ei tule kasuks ka Eestile, sest meid seovad lõunanaabritega ühised julgeolekuprobleemid ja Rail Balticu ehitus.

Selliseid võidujookse pole Läti poliitikas varem nähtud. Üle-eelmise pühapäeva õhtul võtsid mõõtu pea- ja kaitseminister. Kes jõuab rutem - kas Andris Spruds (Progressiivid) teatada oma tagasiastumisest või Evika Silina (Uus Ühtsus), kes nõuab Sprudsi ametist lahkumist.

"Väga keeruline on koos töötada poliitiliste jõududega, kes mängivad selliseid mänge. Neid on keeruline usaldada. Nad kasutavad kõiki võimalusi oma valimiskampaania heaks, et tõsta populaarsust," ütles Spruds.

"Soovitust esitada kaitseministriks professionaal on kuulda olnud palju. Teiste Euroopa riikide kogemus näitab samuti, et kui valimisteni on jäänud vähe aega, nimetatakse mõneks ministriks professionaal," sõnas Silina.

Neljapäeva hommikul, kui Silina kuulis parlamendis, et peagi teda umbusaldatakse, palus ta seimis vaheaega, et ise oma lahkumisest teatada. Kõnepulti jäi ta aga tulemata ja kihutas hoopis valitsushoonesse oma tagasiastumist kuulutama.

"Praegu on parteide kadedus ja huvid tõusnud tähtsamaks vastutusest. Nähes professionaali kaitseministri kandidaadina, otsustasid poliitilised tühirääkijad mitte lahenduse, vaid kriisi kasuks," lausus Silina.

"Sel ja järgmisel nädalal näeme, kas opositsioon tõepoolest soovib moodustada uue valitsuse või on need lihtsalt valjuhäälsed teated. Praegusel valitsusjuhil Progressiivide üheksat häält parlamendis pole, sest nii ühiskonna kui ka koalitsioonikaaslaste usaldus tema vastu on kadunud. Aeg on leida järgmine valitsusjuht," ütles Läti seimi Progressiivide fraktsiooni esimees Andris Šuvajevs.

Paljud Lätis leiavad, et Silina kukutas ise oma valitsuse ja näitas ühele kolmest osapoolest ehk Progressiividele koha kätte. Koalitsiooni ei püüdnud päästa ka teine partner - Roheliste ja Talurahva Liit.

Evika Silina on toonud Läti poliitikasse mõndagi uut. Kogenumadki poliitikavaatlejad ei mäleta, et iseseisvuse taastanud Lätis oleks olukord, kus peaminister oleks hakanud nõnda soleerima - vabastanud ametist koalitsioonipartneri ministri ja pakkunud asemele uue kandidaadi, partneriga kooskõlastamata. Võib-olla on selle taga Uue Ühtsuse kukkunud populaarsus, mida enne valimisi üritatakse otsustamisvõimet näidates tõsta. Kuid kui vaadata sisulisi arutelusid, siis ega teemad ju väga ei erine. On ju selge, et tähtis on julgeolek, kokku tuleb saada eelarve ja võidelda tuleb korruptsiooniga. Kes seda mille poolest paremini teeb, jääb praegu ka valijatele arusaamatuks.

Opositsioonipoliitik Andris Kulbergsil (Ühinenud Nimekiri) on jäänud valitsuse kokkupanekuks nädal. Politoloogide arvates peaks juhtuma ime, et ta parlamendis vajalikud hääled kokku saaks.

"Järgmised viis kuud saavad olema rasked. Töötada tuleb ka suvel. Tuleb hakata tegutsema - see on üleskutse kõigile parteidele," lausus Kulbergs.

"Olukord on väga keeruline. Palju on öeldud, palju on solvumisi. Praegu on valimiseelne aeg, kus tuleb end näidata heast küljest ja ei taheta teha ebapopulaarseid otsuseid. Teisest küljest tuleb ju kuidagi siiski kokkuleppele jõuda, kuid ma ei tahaks praegu spekuleerida olukordadega, mida ma ei soovi näha," sõnas Läti president Edgars Rinkevics.

"Astun ametist tagasi, kuid ma ei anna alla ega lahku. Olen andnud Läti inimestele lubaduse - kõigile, kellega seisime koos Toomkiriku väljakul euroopalike väärtuste eest. Ja nii mina kui Uus Ühtsus jätkame selle täitmist!" ütles Silina.

Valimiskampaania ajal on keeruline näidata valijatele koostööd, kui peaks partneritega samal ajal hoopis häälte nimel konkureerima.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

22:27

Pevkur: Ameerika Ühendriikide väed Eestist lahkuma ei hakka

22:26

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

22:09

Sandu: ootame, et EL avaks lähinädalatel liitumiskõnelused kõigil teemadel

22:04

"Välisilm" tegi ülevaate Läti valitsuskriisist

22:04

"Välisilm": Xi ja Trumpi kohtumine Taiwanile häid uudiseid ei toonud

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

ETV spordisaade, 18. mai

21:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

21:46

"Välisilm": USA otsused on pannud eurooplased võimelünkade pärast muretsema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

13:40

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

20:02

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

15:59

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

09:53

Uue mudeli kohaselt võib maailma kõige mustem kliimastsenaarium ära jääda

06:55

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

ilmateade

loe: sport

22:57

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

22:26

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

21:55

ETV spordisaade, 18. mai

21:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

loe: kultuur

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

loe: eeter

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

15:04

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

13:35

Sepo Seeman: mu elu ainult ämbrites kolistamisest koosnebki

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

16:40

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

15:25

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

13:10

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

13:10

Võrus vahetub võim

12:30

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo