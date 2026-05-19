Hävitaja lasi Võrtsjärve kohal drooni alla

Drooniohuteavitus Autor/allikas: ERR
Balti õhuturbemissiooni hävitaja lasi teisipäeva lõuna paiku Võrtsjärve kohal alla Eestisse sattunud drooni. Teated tsiviilkahjudest kaitseminister Hanno Pevkuri kinnitusel praegu puuduvad.

Pevkur ütles ERR-ile, et Läti kaitseväelt tuli info ja ka Eesti enda radaripilt tuvastas ühe drooni liikumise Lõuna-Eestisse.

"Käivitasime vajalikud meetmed ja Balti õhuturbe hävitaja lasi selle drooni alla," sõnas Pevkur.

"Täpsed asjaolud on meil kõik ülestähendamisel, aga seal kusagil Võrtsjärve kohal see kontakt toimus ja vist on praeguseks tuvastamisel ka rusude allakukumise koht, mis võib jääda maismaale, mitte Võrtsjärve kohal," lisas Pevkur.

Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel praegu teated puuduvad.

Kaitsevägi saatis teisipäeva lõunal välja teavituse õhuohust Lõuna-Eestis, ent teateid said ka Tallinnas viibijad.

ERR-i uudistele anti drooniohuhoiatuse saamisest teada nii Tartust, Võrust kui ka Jõgevamaalt.

Droonioht valitses teate järgi Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva kandis.

Kella 12.55 paiku teatas kaitsevägi sõnumiga, et õhuoht on möödas.

Viimati saatis kaitsevägi ohuteavituse välja 3. mail, toona Võrumaale ja Ida-Virumaale.

Peterburi piirkonda tabas õhurünnak

Venemaa loodepiirkonda tabasid teisipäeva ennelõunal korduvad droonirünnakud, millest annavad tunnistust Pihkva ja Peterburi Pulkovo lennujaama sulgemised.

Vene tsiviillennunduse amet Rosaviatsija teatas umbes kell 11 kohaliku aja järgi, et Pulkovo lennujaamas kehtestati juba teist korda ajutised piirangud lennukite vastuvõtmisele ja stardile. Amet selgitas, et meetmed olid vajalikud lennuohutuse tagamiseks, vahendas väljaanne Peterburi väljaanne Fontanka.ru

Piirangud kehtestati esmakordselt umbes kell 9.45. Seejärel tühistati need umbes kell 10.10, kuid lennujaam suleti peagi uuesti.

Vahetult enne seda andis Peterburi ümbritseva Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko piirkonnas välja droonihoiatuse. Kell 11.48 teatas Drozdenko ühismeedias, et Vene õhutõrjeväed tulistasid Leningradi oblasti kohal alla kaks mehitamata õhusõidukit.

Uudisteagentuur Interfax teatas kella nelja paiku hommikul, et Pihkva lennujaamas on kehtestatud piirangud ning see ei võta ajutiselt vastu ega sealt saa ka startida.

Lennujaamade töö peatamine Venemaal kaasneb tavaliselt Ukraina korraldatud droonirünnakutega piirkonnas.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi, Mait Ots, Indrek Kiisler

