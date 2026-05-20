Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

Karoli Hindriks presidendi vastuvõtul. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Ärinaine Karoli Hindriks ja tema osalusega ettevõte Jobbatical pöördusid pärast telesaatele "Laser" intervjuu andmist saatejuht Marii Karelli ja All Media Eesti vastu kohtusse, et keelata valminud materjali eetrisseminek. Praeguse seisuga peab saatelõik vähemalt sügiseni riiulile jääma.

Hindriks pöördus kohtusse, et keelata telesaatel "Laser" nii audio- kui ka videosalvestise avaldamine. Teisipäeval toimus eelistung ning Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et eelmenetlus jätkub, kuid menetlus on osaliselt kinnine.

Marii Karelli esindaja Ants Nõmper rääkis, et teisipäeval lahendas kohus tõendite kogumise taotlusi ja määras uue kohtuistungi aja 22. septembriks.

"Me ei arutanud kohtus hagi tagamise küsimusi. See tähendab, et hagi tagamine on jõus ja me aktsepteerime seda," lausus Nõmper ehk teisisõnu ei saa kõnealune intervjuu enne sügist eetrisse minna.

Karelli esindaja loodab, et pärast 22. septembri istungit teeb kohus kuu aja jooksul ka otsuse.

Vandeadvokaadi sõnul tagas kohus hagi tagaselja ega küsinud vastaspoole seisukohta.

"Meie hinnangul kohus eksis meie hagi tagades, aga meil ei jää muud üle kui sellega leppida," lisas Nõmper.

Ajakirjanduses on tavapärane praktika, et intervjueeritavaga ei lepita küsimusi eelnevalt kokku ning kui mingites teemades on ka enne läbi räägitud, ei tähenda see, et ajakirjanik ei võiks muude valdkondade kohta küsimusi esitada.

Nõmperi sõnul ei tehtud selle loo puhul üldse kokkuleppeid mingite küsimuste küsimise või mitteküsimise kohta.

"Ajakirjanik valis ise küsimused, mida esitas, ja siin ei olnud mingisugust ajakirjaniku poolt teemast kõrvale kaldumist, need olid ettevõtlusega seotud küsimused," kinnitas Nõmper. "Kindlasti omab vaidlus mõju ajakirjandusele Eestis ja sellele, mismoodi ajakirjandust tehakse."

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles, et vastaspoolelt hagi tagamise taotluse kohta arvamuse küsimine ei ole reegel, vaid pigem erandlik toiming.

"Seda eriti olukorras, mil tegemist on ajakriitilise kohtu otsustusega. Kohtul tuleb hagi tagamise taotlus lahendada järgmise tööpäeva jooksul pärast hagi tagamise taotluse esitamist," sõnas Siplane. Ta lisas, et Harju maakohtu hagi tagamise määruse peale esitasid kostjad määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtusse ning ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata.

2014. aastal asutatud Jobbatical, mis tegeles algselt töövahendusega ja on nüüd keskendunud immigratsiooni- ja ümberasumise teenuse ja tehnoloogia arendamisele, jäi 2024. aastal 3,28 miljoni euroga kahjumisse ning aasta varem ulatus kahjum 3,76 miljoni euroni. Käive oli samadel aastatel vastavalt 3,14 miljonit ja 2,65 miljonit eurot. 

Kui 2024. aasta lõpus töötas Jobbaticalis 18 inimest, siis tänavuse aasta esimeses kvartalis oli neid äriregistri andmetel kuus.

