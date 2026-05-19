Kolmapäeval on sooja kuni 23 kraadi

Foto: Ken Mürk/ERR
Saabuval ööl liigub madalrõhkkond üle Lääne-Eesti saarte põhja suunas. Samal ajal tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhkkond. Meil on ilm sisemaal vaikne ning saju võimalus väiksem.

Eeloleval ööl on pilvisus muutlik. Kohati sajab hoovihma ning mõnel pool on ka udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti püsib veel udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ning sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Ka päev tuleb muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ning pärastlõunal võib äikest olla. Tuul puhub läänest, Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjast 2-8, põhjarannikul iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 17 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Neljapäev tuleb mandril pilves selgimistega ning hoovihmadega. Intensiivsemad on sajud Ida-Eestis, kus ka äikest on oodata. Saartel on pilvisus vähene ja vahelduv ning seal võib õhtul paiguti hoovihma sadada. Pilvine ja vihmane tuleb ka reede. Kui neljapäeval on sooja keskmiselt 18, siis reedel vaid 16 kraadi.

Nädalavahetusel jääb pilvi veidi vähemaks. Kui laupäeval sajab mandril kohati hoovihma, siis pühapäeval on vihma juba laialdasemalt oodata. Sooja tuleb nädalavahetusel keskmiselt 21 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

