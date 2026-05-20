X!

Tallinn ja Tartu vaatavad üle oma niitmisplaanid

Eesti
Niitmine Lasnamäel
Niitmine Lasnamäel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinn ja Tartu kohandavad tänavu niitmisgraafikuid, et leida tasakaalu korrastatud linnaruumi, põuaperioodide ja elurikkuse vahel. Kui Tallinn plaanib rohealadel senisest aktiivsemat hooldust, siis Tartus tehakse niitmisotsuseid piirkondade kaupa.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul keskendub pealinn tänavu varasemast enam rohealade niitmisele, kuna arvestatakse elanike tagasisidet ja ootusi linnaruumi korrashoiule. Lisaks ütles Järvan, et niitmisotsustes tuleb arvestada ka põuaperioodide ja teiste elusorganismidega.

"Kui põud on tulemas, siis meie keskkonna- ja kommunaalametiga anname sellest hooldajatele teada ja palume siis põua ajaks niitmise pausile panna," lausus Järvan.

"Tulenevalt sellest täiendavast niitmisest, mis on võrreldes eelmiste aastatega, et see on keskelt hallatavatel territooriumitel ligikaudu 140 000 eurot kallim, aga kulu jääb seal mõne miljoni kanti," lisas Tallinna abilinnapea.

Tartu jätkab põhimõttega, et kõik linnaalad ei pea olema ühtmoodi niidetud. Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul sõltub niitmise sagedus ja ulatus konkreetsest piirkonnast ning arvestatakse nii põuaga kui ka elurikkuse säilitamise vajadusega.

"Tuleb väga mitmekesist linnaloodust, et on kohti, kus muru on pikem ja on kohti, kus on muru madalam," selgitas Vuks.

Tartu Ülikooli linnaökoloogia nooremteaduri Merle Karro-Kalbergi sõnul tuleb hooldatud linnaruumi ja elurikkuse vahel tasakaal leida vastavalt sellele, kuidas konkreetset ala kasutatakse. Tema sõnul peavad linnaruumi mahtuma nii inimesed, loomad, linnud kui ka putukad, mistõttu tuleks rohealade hooldust planeerida paindlikult ja liigirikkust toetavalt.

"Üldreegel võiks olla, et niita võiks ju natukene vähem võib-olla, kui siiamaani on harjutud. Tasakaaluküsimus sõltub muidugi väga palju sellest, millega linlased harjunud on või mida nad ilusaks peavad," ütles Karro-Kalberg.

Teadlase hinnangul ei peaks igal aastal kõiki alasid ühtemoodi hooldama, vaid jätma osa rohealadest vaheldumisi puutumata, et toetada elurikkust.

"Eks see tasakaal nihkub paika aja jooksul. Et kui pidevalt näidata ja rääkida, miks on vähem niitmine olulisem, mida see teeb head, siis muutub ka võib-olla see ohakas ja naat ja nõges, mida siiamaani nagu pigem koledaks peetakse, ilusamaks ja see tasakaal saab eluslooduse ja inimese ilumeele vahel olla natukene tasakaalukam," arutles Karro-Kalberg.

Mõlema linna esindajate sõnul võivad niitmisgraafikud suve jooksul veel muutuda, sest hooldus sõltub nii sademetest, kuumusest kui ka sellest, kuidas rohealad eri piirkondades kasutust leiavad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

15:07

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

15:06

Uus kunstmuna teeb teadlased ettevaatlikuks

15:06

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

14:54

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks Uuendatud

14:43

Neandertallaste geenipärand kasvatab inimeste viiruskoormust

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

14:38

Reuters: USA plaanib vähendada kriisideks NATO käsutusse antavaid vägesid

14:36

Anita Staub: betoonist, üheülbastumisest ja mälukaotusest

14:23

Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

19.05

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

ilmateade

loe: sport

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

13:59

Rahvusstaadioni niitmine tähendab hooldajale pea kümmet kõnnikilomeetrit

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

loe: kultuur

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

loe: eeter

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

Raadiouudised

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo