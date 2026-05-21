Kohus mõistis Air France'i ja Airbusi 2009. aasta lennuõnnetuses süüdi

Pariisi apellatsioonikohus leidis, et Prantsusmaa riiklik lennufirma Air France ja Euroopa juhtiv lennukitootja Airbus olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot, mis on juriidilise isiku puhul ettekavatsemata tapmise eest määratav maksimaalne trahv.

Kuigi trahvid on sümboolsed, kahjustab kohtuotsus oluliselt mõlema ettevõtte mainet.

Rio de Janeirost Pariisi teel olnud Air France'i lennu AF447 piloodid kaotasid 1. juunil 2009 Atlandi ookeani kohal lennuki üle kontrolli, mistõttu see kukkus ookeani.

Airbusi A330-tüüpi lennuki pardal olnud 216 reisijast ja 12 meeskonnaliikmest ei jäänud keegi ellu. Hukkunute seas oli 72 Prantsusmaa ja 58 Brasiilia kodanikku.

Mõlemad ettevõtted on kriminaalvastutust eitanud ja pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga. 2023. aastal mõisteti mõlemad esimese astme kohtus õigeks.

Kuigi prokurörid olid toona taotlenud süüdistustest loobumist, kaebasid nad otsuse siiski edasi, et "rakendada apellatsioonimenetluse täit potentsiaali".

Kaheksa nädalat kestnud apellatsiooniprotsess toimus eelmise aasta septembrist detsembrini.