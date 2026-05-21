Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis annavad maksu- ja tolliametile ning rahapesu andmebüroole (RAB) uuesti võimaluse küsida andmeid täitmisregistri kaudu maksupettuste ja rahapesu tõkestamiseks.

Seadusemuudatuste üheks ajendiks on õiguskantsleri hinnang, mille kohaselt ei olnud riigi ligipääs pangaandmetele seaduses piisavalt selgelt reguleeritud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et heaks kiidetud eelnõu teeb korda terve aasta jooksul jutuks olnud korrast ära olnud asjad.

Tõnu Karjatse