Reedel sajab vihma

Reede öösel ulatuvad Venemaa madalrõhuvööndi vihmapilved üle Eesti idapiiri, ja Läänemerelt jõuab Lääne-Eesti kohale madalrõhulohk, tuues niiskust veelgi juurde. Päevaks koondub madalrõhkkond Karjala kohale ja selle servast lisandub meile vihmahooge koos äikesega. Läänekaare tuul muutub tugevamaks ning päevane õhusoe kerkib veidi üle 15 kraadi.

Öö tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Kohati võib olla ka äikest ja tugevat sadu. Ja paiguti udutab. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 m/s, ja sooja on 6 kuni 12 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine ja vihmahoogudega. Puhub läänekaare tuul 1-5, Liivi lahel puhanguti 9 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 14 kraadi.

Ka homne päev tuleb mitmel pool vihmane, võib olla äikest ja tugevat sadu. Rannikul on veel paiguti udu. Õhtul lääne poolt alates sajud hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s ning sooja on 12 kuni 17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Laupäeval on kõrgrõhkkonna mõjul vaid üksikuid, nõrkasid vihmahooge ja seda pigem Eesti idaosas. Sooja on öösel 6 kuni 11, päeval 17 kuni 23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi. Pühapäeva öö on laupäevaga võrreldes pisut soojem, päev aga pisut jahedam. Praeguse prognoosi järgi jõuavad öösel saartele vihmapilved, mis liiguvad edasi mandrile ja pärastlõunal eemalduvad Peipsi taha. Ja puhub tugev läänekaare tuul. Esmaspäev toob jahedust ja vihma Eesti põhja- ja idaossa ning tuul püsib tugev, ning üpris sarnane ilm tuleb ka teisipäeval.