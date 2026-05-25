Läti uus valitsus võib selguda juba esmaspäeval

Läti televisioon teatas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministriportfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees.

Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama Uus Ühtsus, Ühisnimekiri, Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS) ning Rahvuslik Liit.

Läti televisiooni teatel jätkab välisministrina Baiba Braže (Uus Ühtsus), kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis (Uus Ühtsus). Ühisnimekiri peaks lisaks peaministrikohale saama ka rahandusministri portfelli.

ZZS säilitab seimi esimehe koha ning majandusminister Viktors Valainis ja sotsiaalminister Reinis Uzulnieks jätkavad ametis.