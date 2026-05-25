X!

Läti uus valitsus võib selguda juba esmaspäeval

Välismaa
Läti peaministrikandidaadiks nimetatud Andris Kulbergs.
Läti peaministrikandidaadiks nimetatud Andris Kulbergs. Autor/allikas: LSM.lv / Läti Televisioon / Kārlis Miksons
Välismaa

Läti televisiooni teatel läheb peaministrikandidaat Andris Kulbergs esmaspäeval presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu.

Läti televisioon teatas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministriportfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees. 

Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama Uus Ühtsus, Ühisnimekiri, Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS) ning Rahvuslik Liit.

Läti televisiooni teatel jätkab välisministrina Baiba Braže (Uus Ühtsus), kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis (Uus Ühtsus). Ühisnimekiri peaks lisaks peaministrikohale saama ka rahandusministri portfelli.

ZZS säilitab seimi esimehe koha ning majandusminister Viktors Valainis ja sotsiaalminister Reinis Uzulnieks jätkavad ametis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:54

Robert Lippin: riigikaitsekolonni tagumine ots vajab tugevdamist

09:45

Läti uus valitsus võib selguda juba esmaspäeval

09:38

Tõnu Kolts: valimislubadused tulevad ja lähevad, aga maksud jäävad

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

09:25

Raadiouudised (25.05.2026 09:00:00)

09:21

Kunstihoone kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

09:20

Iidse inimliigi geene võib olla jõudnud meie aega

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

08:49

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

24.05

Trump: USA ei kiirusta Iraaniga kokkulepet sõlmima Uuendatud

24.05

HS: rahuläbirääkimistel Venemaaga võib keskse rolli saada Stubb

24.05

Liisi Koikson: tundsin, et argielu askeldustes katkeb muusikaga side

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

24.05

Kantsler: meil on nimekiri kultuuriesemetest, mis rünnaku korral evakueerida

24.05

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

ilmateade

loe: sport

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

08:11

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

loe: kultuur

09:21

Kunstihoone kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

24.05

Cannes'i päevik #12: "Argpüks" on Lukas Dhonti karjääri parim film

loe: eeter

24.05

Nõukogudeaegseid tätoveeringuid uurinud Oskar Poll: kass oli varguse sümbol

24.05

Režissöör Elo Selirand: telesaateid tehes läheb iga päev midagi vussi

24.05

Allan Vainola: Sõpruse Puiestee uus album peegeldab rahulolu oma eluga

24.05

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

Raadiouudised

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

24.05

Päevakaja (24.05.2026 18:00:00)

24.05

Narva jõel on oht tahtmatult piiri rikkuda

24.05

Mesilased elasid külma talve probleemideta üle

23.05

Päevakaja (23.05.2026 18:00:00)

23.05

Mesinikud avasid mesilastepäeva oma mesilastarud

23.05

16-aastased saavad võimaluse restoranides ja kohvikutes alkoholi serveerida

23.05

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo