X!

Raskesse õnnetusse sattunud tütre isa: elektriliste tõukeratastega peab midagi ette võtma

Eesti
Foto: Kirke Ert/ERR
Eesti

Möödunud nädalal raskesse tõukerattaõnnetusse sattunud 12-aastase tüdruku isa Pert Lomp leiab, et ühiskonnas tuleks tõukeratastega seotud ohte rohkem teadvustada. Samuti rõhutas ta kiivri kandmise vajadust.

Pert Lompi 12-aastane tütar Elisabeth sattus õnnetusse, kui kihutas tõukerattal kiirusega üle 50 km/h. Viimase nädala on Lomp veetnud abikaasaga vaheldumisi intensiivraviosakonnas, hoides pöialt ja toetades tütart nii palju kui saab. Isa sõnul on tegemist tema 44 eluaasta kõige rängema kogemusega.

Elisabeth on praeguseks intensiivraviosakonnast väljas, aga viibib siiski jälgimise all. "Õnneks mõistus on korras, käed-jalad liiguvad ja eile viskas meile juba nalja," ütles Lomp "Vikerhommiku" intervjuus. Kuid ees on pikk ja valulik protsess, sest kolju on katki ja õnnetusest taastumine võtab oma aja.

Tõukeratta sai tüdruk sõbrannalt, kes on samuti alaealine. Lompi hinnangul ei tohiks alaealine omada tõukerattast, mis sõidab 55 km/h. "Ometigi on sellest väga palju avalikus ruumis räägitud, et need nii-öelda kiiruspiiranguta tõukerattad võivad olla surmamasinad. Ikka leidub vanemaid, kes sellist kingitust oma lastele teha tahavad," ütles Lomp, lisades, et lapsevanemad ei mõtle alati kõige hullemale, mis juhtuda võib.

Lomp on saanud pärast tütrega juhtunut sadu toetavaid kirju teistelt lapsevanematelt, kellest paljud tunnistavad, et isegi, kui varem oli mõttes lapsele elektritõukeratas kinkida, jääb see nüüd ära.

Isa sõnul on nad abikaasaga terve oma teadliku elu lastele kiivri kandmise kohustust rõhutanud, sest nad teavad, mis võivad vastasel juhul tagajärjed olla. Peres on kaks vanema generatsiooni elektritõukeratast ja nendega sõites on tütar alati kiivrit kandnud. Koomast välja tulles ütles aga tüdruk vanematele, et ei mäleta ega saa aru, miks ta õnnetuse päeval kiivrit ei kandnud.

"Lapsevanematena me ei mõtle ja me ei teadvusta, et me küll räägime oma lastele, aga lastel on dopamiini- ja adrenaliinivajadus suur. Ja nad unustavad ohutusnõuanded oma vanematelt üsna kiiresti, nii-öelda kogemuse käigus ära," ütles Lomp.

Enne tütrega juhtunud õnnetust nägi Lomp õhtul koeraga jalutamas käies pidevalt suurel kiirusel ja ilma kiivrita sõitvaid elektritõukeratta juhte. "Vuhisevad mööda jalutusteed 40-50 km/h needsamad aparaadid ja mitu korda olen pidanud koera eest ära tõmbama, et talle otsa ei sõidetaks," kirjeldas Lomp.

Lomp tegi tähelepaneku, et viimasel nädalal pärast seda, kui ta tütrega juhtunust sotsiaalmeediasse postitas, on õhtuti koeraga jalutamas käies tõukerattaid oluliselt vähem või peaaegu ei olegi näha. Sõidetakse sõiduteel, kiivreid kantakse oluliselt rohkem ja sõidetakse 20 km/h, mitte enam 50 km/h.

"Keegi ei taha neid tõukerattaid ära keelata, küsimus on lihtsalt selles, et neid osataks õigesti kasutada ja et kõikvõimalikud ohutusnõuded oleksid täidetud," lausus Lomp.

Toimetaja: Jette Marie Mäggi

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Kirek Ert ja Taavi Libe

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:22

Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

15:17

Doktoritöö: voogteater muudab etenduskunstid inimestele kättesaadavamaks

15:04

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

15:00

Läti uus valitsus selgub teisipäeval Uuendatud

14:56

Suurkontsertide rohke aasta tõi rekordilise autoritasude laekumise

14:42

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

14:41

Ettevõtjate hinnangul loob kassetitasu tõstmine eelist välisfirmadele

14:39

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:14

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

14:12

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

08:34

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

06:27

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

11:20

Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanute arv tõusnud 86 inimeseni Uuendatud

24.05

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

06:17

Teated võimalikust USA ja Iraani kokkuleppest langetasid nafta hinda

12:05

Madal sündimus ja ränne kahandavad rahvast sajandi lõpuks ligi poole

ilmateade

loe: sport

15:04

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

14:42

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

14:14

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

13:35

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

loe: kultuur

15:22

Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

14:39

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

12:09

Viljandi tudengite värske looming jõuab Tallinnasse

loe: eeter

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

11:58

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

11:42

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

10:25

Loomaarst: marutaud võib Eestisse jõuda ka varjupaigakoerte kaudu

Raadiouudised

12:40

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

12:40

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

12:25

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

12:20

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

10:40

Kodu soetamisel mängib aina suuremat rolli raudtee lähedus

09:25

Raadiouudised (25.05.2026 09:00:00)

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

24.05

Päevakaja (24.05.2026 18:00:00)

24.05

Narva jõel on oht tahtmatult piiri rikkuda

24.05

Mesilased elasid külma talve probleemideta üle

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo