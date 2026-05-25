Raskesse õnnetusse sattunud tütre isa: elektriliste tõukeratastega peab midagi ette võtma

Pert Lompi 12-aastane tütar Elisabeth sattus õnnetusse, kui kihutas tõukerattal kiirusega üle 50 km/h. Viimase nädala on Lomp veetnud abikaasaga vaheldumisi intensiivraviosakonnas, hoides pöialt ja toetades tütart nii palju kui saab. Isa sõnul on tegemist tema 44 eluaasta kõige rängema kogemusega.

Elisabeth on praeguseks intensiivraviosakonnast väljas, aga viibib siiski jälgimise all. "Õnneks mõistus on korras, käed-jalad liiguvad ja eile viskas meile juba nalja," ütles Lomp "Vikerhommiku" intervjuus. Kuid ees on pikk ja valulik protsess, sest kolju on katki ja õnnetusest taastumine võtab oma aja.

Tõukeratta sai tüdruk sõbrannalt, kes on samuti alaealine. Lompi hinnangul ei tohiks alaealine omada tõukerattast, mis sõidab 55 km/h. "Ometigi on sellest väga palju avalikus ruumis räägitud, et need nii-öelda kiiruspiiranguta tõukerattad võivad olla surmamasinad. Ikka leidub vanemaid, kes sellist kingitust oma lastele teha tahavad," ütles Lomp, lisades, et lapsevanemad ei mõtle alati kõige hullemale, mis juhtuda võib.

Lomp on saanud pärast tütrega juhtunut sadu toetavaid kirju teistelt lapsevanematelt, kellest paljud tunnistavad, et isegi, kui varem oli mõttes lapsele elektritõukeratas kinkida, jääb see nüüd ära.

Isa sõnul on nad abikaasaga terve oma teadliku elu lastele kiivri kandmise kohustust rõhutanud, sest nad teavad, mis võivad vastasel juhul tagajärjed olla. Peres on kaks vanema generatsiooni elektritõukeratast ja nendega sõites on tütar alati kiivrit kandnud. Koomast välja tulles ütles aga tüdruk vanematele, et ei mäleta ega saa aru, miks ta õnnetuse päeval kiivrit ei kandnud.

"Lapsevanematena me ei mõtle ja me ei teadvusta, et me küll räägime oma lastele, aga lastel on dopamiini- ja adrenaliinivajadus suur. Ja nad unustavad ohutusnõuanded oma vanematelt üsna kiiresti, nii-öelda kogemuse käigus ära," ütles Lomp.

Enne tütrega juhtunud õnnetust nägi Lomp õhtul koeraga jalutamas käies pidevalt suurel kiirusel ja ilma kiivrita sõitvaid elektritõukeratta juhte. "Vuhisevad mööda jalutusteed 40-50 km/h needsamad aparaadid ja mitu korda olen pidanud koera eest ära tõmbama, et talle otsa ei sõidetaks," kirjeldas Lomp.

Lomp tegi tähelepaneku, et viimasel nädalal pärast seda, kui ta tütrega juhtunust sotsiaalmeediasse postitas, on õhtuti koeraga jalutamas käies tõukerattaid oluliselt vähem või peaaegu ei olegi näha. Sõidetakse sõiduteel, kiivreid kantakse oluliselt rohkem ja sõidetakse 20 km/h, mitte enam 50 km/h.

"Keegi ei taha neid tõukerattaid ära keelata, küsimus on lihtsalt selles, et neid osataks õigesti kasutada ja et kõikvõimalikud ohutusnõuded oleksid täidetud," lausus Lomp.