Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega
Välisminister Margus Tsahkna sõnul soovib Eesti, et Euroopa Liit keskenduks protsessile, mis viib Ukraina Euroopa Liidu täisliikmeks ja avaks enne juunis toimuvat ülemkogu kõik kuus liitumisläbirääkimiste peatükki.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas möödunud nädalal Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa ettepanek anda Ukrainale Euroopa Liidus assotsieerunud liikme staatus on ebaõiglane, kuna see jätaks Ukraina hääleõiguseta.
Janek Salme