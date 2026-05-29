Karmimad reeglid mänguplatvormidel ei pruugi kurjategijaid piirata

Roblox kehtestab uued vanusepõhised kasutajakontod. Edaspidi jaotatakse mängijad vanuse järgi gruppidesse ja noorematelt lastelt võetakse võimalus vestlusakendes teiste kasutajatega suhelda.

Muudatuste eesmärk on piirata laste kokkupuudet võõraste täiskasvanutega.

Tartu Ülikooli meediapädevuse ekspert Inger Klesment rääkis ERR-ile, et juba aastaid on olnud mängu- ja sotsiaalmeediaplatvormide probleem, et pole piiratud, kes võib lastega suhelda. Tihtipeale on platvormide esimene eesmärk tulu teenida.

Klesmenti sõnul võib olla erinevate piirangute seadmine pelgalt turundustrikk ja soov luua turvalise keskkonna kuvand.

Politseikapten Maarja Punak rääkis, et täiskasvanu saab kasutada igasuguseid platvorme laste ja noortega kontakti loomiseks: "Mängukeskkonnad on selleks hea võimalus, sest lapsed eeldavad, et sageli on nende mängukaaslasteks alaealised või nendevanused."

Punaku sõnul ei pruugigi alati olla kurjategija eesmärk saada lapsega päriselus kokku. On ka neid, kelle eesmärk on meelitada lapselt välja alasti pilt. Sellele võivad jägneda väljapressimised ja ähvardused, et saada kas veel pilte või raha.

Punak rääkis juhtumist, kus täiskasvanu saatis lapsele endast pildi ja oma telefoninumbri. Ta soovis lapsega kokku saada. Laps andis sellest teada lapsevanemale, kes teavitas politseid. "Selgus, et selle sama numbri taga oli tegelikult juba süüdi mõistetud pedofiil," ütles ta.

On ka kurjategijaid, kes loovad libakonto ja teesklevad, et on lapse eakaaslased. Samuti on juhtumeid, kus täiskasvanu soovib viia vestluse mängukeskkonnast üle näiteks Whatsappi või Telegrammi. Punak nentis, et tavaliselt on see suur ohumärk.

Punak ütles, et ka lastevanematel on oluline roll, et nende laps ei jääks hätta. Laps peab teadma, et saab anda vanemale veebimurest märku: "Kõige olulisem on jätta meelde, et kui on vähegi kahtlus, et suhtlus peaks politseini jõudma, siis kindlasti andke sellest teada."

Meediapädevuse ekspert Klesment rääkis, et kui laps hakkab mõnda uut mängu mängima, võiks lapsevanem seda esmalt ise uudistada. Tuleks vaadata, kas mäng pakub positiivset kogemust ning kas ja kellega laps seal suhelda saab.

Lisaks soovitab Klesment mängida mänge suure ekraani taga. Nii on lapsevanemal lihtne seda jälgida.

"On palju platvorme veel, mis on justkui mõeldud lastele. Näiteks YouTube Kids, kus multikas või videosisu võib alata lapsele nunnul ja näiliselt turvalisel viisil ja nende tuttavate tegelastega, keda oled mujaltki näinud. Näiteks Peppa või keegi teine, aga paari minuti pärast muutub see sisu häirivaks. Olgu selleks siis vägivald, roppused või muu, mis pole lapsele mõeldud. Aga kui vanem seda hetke ära ei taba, sest laps on väikse ekraaniga teises toas, jääbki ta sinna üksinda seda vaatama," tõdes Klesment.