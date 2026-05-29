X!

Karmimad reeglid mänguplatvormidel ei pruugi kurjategijaid piirata

Eesti
Laps telefonis Robloxi platvormil mängimas.
Laps telefonis Robloxi platvormil mängimas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Eesti

Juuni alguses muudab maailmakuulus mänguplatvorm Roblox reegleid, et piirata laste suhtlust täiskasvanutega. Sellest hoolimata leiavad lastega kontakti otsivad kurjategijad ikka viise, et platvormidel edasi tegutseda.

Roblox kehtestab uued vanusepõhised kasutajakontod. Edaspidi jaotatakse mängijad vanuse järgi gruppidesse ja noorematelt lastelt võetakse võimalus vestlusakendes teiste kasutajatega suhelda.

Muudatuste eesmärk on piirata laste kokkupuudet võõraste täiskasvanutega.

Tartu Ülikooli meediapädevuse ekspert Inger Klesment rääkis ERR-ile, et juba aastaid on olnud mängu- ja sotsiaalmeediaplatvormide probleem, et pole piiratud, kes võib lastega suhelda. Tihtipeale on platvormide esimene eesmärk tulu teenida.

Klesmenti sõnul võib olla erinevate piirangute seadmine pelgalt turundustrikk ja soov luua turvalise keskkonna kuvand.

Politseikapten Maarja Punak rääkis, et täiskasvanu saab kasutada igasuguseid platvorme laste ja noortega kontakti loomiseks: "Mängukeskkonnad on selleks hea võimalus, sest lapsed eeldavad, et sageli on nende mängukaaslasteks alaealised või nendevanused."

Punaku sõnul ei pruugigi alati olla kurjategija eesmärk saada lapsega päriselus kokku. On ka neid, kelle eesmärk on meelitada lapselt välja alasti pilt. Sellele võivad jägneda väljapressimised ja ähvardused, et saada kas veel pilte või raha.

Punak rääkis juhtumist, kus täiskasvanu saatis lapsele endast pildi ja oma telefoninumbri. Ta soovis lapsega kokku saada. Laps andis sellest teada lapsevanemale, kes teavitas politseid. "Selgus, et selle sama numbri taga oli tegelikult juba süüdi mõistetud pedofiil," ütles ta.

On ka kurjategijaid, kes loovad libakonto ja teesklevad, et on lapse eakaaslased. Samuti on juhtumeid, kus täiskasvanu soovib viia vestluse mängukeskkonnast üle näiteks Whatsappi või Telegrammi. Punak nentis, et tavaliselt on see suur ohumärk.

Punak ütles, et ka lastevanematel on oluline roll, et nende laps ei jääks hätta. Laps peab teadma, et saab anda vanemale veebimurest märku: "Kõige olulisem on jätta meelde, et kui on vähegi kahtlus, et suhtlus peaks politseini jõudma, siis kindlasti andke sellest teada."

Meediapädevuse ekspert Klesment rääkis, et kui laps hakkab mõnda uut mängu mängima, võiks lapsevanem seda esmalt ise uudistada. Tuleks vaadata, kas mäng pakub positiivset kogemust ning kas ja kellega laps seal suhelda saab.

Lisaks soovitab Klesment mängida mänge suure ekraani taga. Nii on lapsevanemal lihtne seda jälgida.

"On palju platvorme veel, mis on justkui mõeldud lastele. Näiteks YouTube Kids, kus multikas või videosisu võib alata lapsele nunnul ja näiliselt turvalisel viisil ja nende tuttavate tegelastega, keda oled mujaltki näinud. Näiteks Peppa või keegi teine, aga paari minuti pärast muutub see sisu häirivaks. Olgu selleks siis vägivald, roppused või muu, mis pole lapsele mõeldud. Aga kui vanem seda hetke ära ei taba, sest laps on väikse ekraaniga teises toas, jääbki ta sinna üksinda seda vaatama," tõdes Klesment.

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

09:29

Tuvi tunneb magnetvälja maksaga

09:25

Raadiouudised (29.05.2026 09:00:00)

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

09:12

Esimese kvartali majanduskasv kerkis 2,4 protsendile Uuendatud

09:09

Henri Lempu: ATS-i muudatus ei võta ametnikelt õigusi

08:58

Galerii: Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri Uuendatud

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

28.05

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

28.05

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

28.05

Eurovolinikele põhjustab peavalu elektriautoga Strasbourgi sõitmine

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

28.05

Kaitseressursside ameti juht naiste ajateenistusest: mitte kas, vaid millal

ilmateade

loe: sport

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

loe: kultuur

08:36

Galerii: Maria Kapajeva seni suurim isikunäitus viib piirialadele

08:09

SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

28.05

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

loe: eeter

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

28.05

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

28.05

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

Raadiouudised

28.05

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

28.05

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

28.05

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

28.05

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

28.05

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

28.05

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

28.05

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

28.05

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

28.05

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

28.05

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo