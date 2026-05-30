X!

Pärnu tänavakunstifestival tõi kokku kümne riigi kunstnikud

Eesti
Foto: Kuvatõmmis
Eesti

Tänavu üheksandat korda toimuv tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud, kelle loomingut võib nüüd leida kümne Pärnu ja selle lähiümbruse hoone seinalt.

Itaaliast pärit tänavakunstnik Rame13 maalis Paikuse kooli spordihoone seinale Eesti oma põdra.

"See sein on keskkonnast ja bioloogilisest mitmekesisusest, mis teil Eestis on. Nagu toonekurg ja põder, keda meil Itaalias pole. Ja see on hämmastav, et mingis Euroopa osas nagu siin need loomad veel elavad ja te hoolitsete nende eest," rääkis Rame13.

Rame13 on üks 11 kunstnikust, kes osaleb üle Eesti rändaval ja tänavu Pärnusse ning selle lähiümbrusse jõudnud tänavakunstifestivalil Rural Urban Art ehk RUA. Kunstnike looming valmib käidavamate hoonete nagu koolid, lasteaiad, raamatukogud seintele. Festivali mõte on tänavakunsti viia ka väikepaikadesse.

Nii uurib Jõõpre rahvamaja ja hooldekodu seinal inimeste ja asjade suhet Horvaatia tänavakunstnik Lonac.

"Võtsin mõned vanad asjad, näiteks mänguasjad, enamasti puidust või portselanist või väikesed autod ning selline üksik inimene ja auto vaibaga, sest mõnes kohas meeldib mulle fotosid teha, näiteks kirbuturul, ja mulle meeldivad erinevad põlvkonnad ühes kohas, sest võib-olla tänapäeva lapsed ei ole tehnoloogia tõttu kunagi selliseid vanu mänguasju näinud. Mulle meeldib selline ühendus ja kontrast," selgitas ta.

Lonac teeb tänavakunsti üle maailma. Kõige nauditavam on tänavakunsti juures tema meelest selle kordumatus.

Kunstnik Rame13 ütleb, et tänavakunst rikastab: "Ma eelistan maalida tänaval. Sest sa jätad sõnumi. Sa jätad, ma loodan, ilu, ja midagi kõigi jaoks."

Nädala väldanud ja laupäeval lõppenud festival tõi Pärnusse tänavakunstnikud kümnest riigist. Festivalil valmis kokku kümme seinamaalingut.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:43

Mudelitegijad ei loobu oma hobist ka vaatamata tehnoloogia arengule

22:35

ETV spordisaade, 30. mai

22:26

Meeste tantsupeole läheb ka politseinike tantsurühm

22:15

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

22:13

Meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain

22:04

Malta valimistel ennustatakse edu senisele valitsusele

21:56

Pärnu tänavakunstifestival tõi kokku kümne riigi kunstnikud

21:39

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

21:35

WHO juht saabus Kongo DV ebolakoldesse

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

29.05

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

18:09

Ukraina õhurünnakud tabasid mitut Vene naftarajatist ja kahte lennukit Uuendatud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

06:50

Alaska mäestikus hukkus kolm Läti mägironijat

08:24

WSJ: USA aitab laevadel Hormuzi väina "pimedalt" läbida

14:46

Eesti paigaldas idapiirile esimesed droonivastased seadmed

07:10

Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu Uuendatud

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

13:57

Soome pikendab eluasemelaenude tähtaega 40 aastale

ilmateade

loe: sport

22:35

ETV spordisaade, 30. mai

22:15

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

22:13

Meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain

21:39

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

loe: kultuur

14:05

Tänavune Hiiumaa kirjandusfestival pöörab tähelepanu tuletorniaastale

13:39

Galerii: rühmitus Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium avas Pärnus näituse

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

10:01

Arvustus. Cannes'i filmifestival: keskelt pehme, äärest kõva

loe: eeter

17:02

Lasteonkoloog: laste vähiravi takerdub bürokraatia taha

13:26

Linnapuugid võivad inimesele kujutada suuremat riski kui metsapuugid

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

09:07

Psühhiaater Andres Lehtmets: ekslik on loota, et psühhiaatria on kõikvõimas

Raadiouudised

20:35

Täiskasvanute negatiivne suhtumine kalasse mõjutab ka lapsi

18:40

Tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud

18:40

Meeste tantsupeol osaleb ka politsei- ja piirivalveameti rühm

18:30

Päevakaja (30.05.2026 18:00:00)

29.05

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

29.05

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

29.05

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

29.05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

29.05

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo