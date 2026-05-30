Pärnu tänavakunstifestival tõi kokku kümne riigi kunstnikud

Itaaliast pärit tänavakunstnik Rame13 maalis Paikuse kooli spordihoone seinale Eesti oma põdra.

"See sein on keskkonnast ja bioloogilisest mitmekesisusest, mis teil Eestis on. Nagu toonekurg ja põder, keda meil Itaalias pole. Ja see on hämmastav, et mingis Euroopa osas nagu siin need loomad veel elavad ja te hoolitsete nende eest," rääkis Rame13.

Rame13 on üks 11 kunstnikust, kes osaleb üle Eesti rändaval ja tänavu Pärnusse ning selle lähiümbrusse jõudnud tänavakunstifestivalil Rural Urban Art ehk RUA. Kunstnike looming valmib käidavamate hoonete nagu koolid, lasteaiad, raamatukogud seintele. Festivali mõte on tänavakunsti viia ka väikepaikadesse.

Nii uurib Jõõpre rahvamaja ja hooldekodu seinal inimeste ja asjade suhet Horvaatia tänavakunstnik Lonac.

"Võtsin mõned vanad asjad, näiteks mänguasjad, enamasti puidust või portselanist või väikesed autod ning selline üksik inimene ja auto vaibaga, sest mõnes kohas meeldib mulle fotosid teha, näiteks kirbuturul, ja mulle meeldivad erinevad põlvkonnad ühes kohas, sest võib-olla tänapäeva lapsed ei ole tehnoloogia tõttu kunagi selliseid vanu mänguasju näinud. Mulle meeldib selline ühendus ja kontrast," selgitas ta.

Lonac teeb tänavakunsti üle maailma. Kõige nauditavam on tänavakunsti juures tema meelest selle kordumatus.

Kunstnik Rame13 ütleb, et tänavakunst rikastab: "Ma eelistan maalida tänaval. Sest sa jätad sõnumi. Sa jätad, ma loodan, ilu, ja midagi kõigi jaoks."

Nädala väldanud ja laupäeval lõppenud festival tõi Pärnusse tänavakunstnikud kümnest riigist. Festivalil valmis kokku kümme seinamaalingut.