Venemaa keelustas Ukraina rünnakute tõttu lennukikütuse ekspordi

Valitsus selgitas, et keeld ei kehti valitsustevaheliste lepingute alusel tehtavatele tarnetele.

Kuid märgina pingetest sektoris teatas Venemaa valitsus ajutisest keelust reaktiivkütuse ekspordile Venemaalt. "Otsuse eesmärk on tagada kodumaise kütuseturu stabiilsus," seisab teates.

Rünnakud põhjustavad sageli suuri tulekahjusid, kuid nende mõju on olnud raske hinnata.

Vene okupatsiooniväe igapäevaste raketi- ja droonirünnakutega silmitsi seisev Ukraina on viimastel nädalatel suurendanud rünnakuid Venemaa energiarajatistele, tabades sihtmärke kuni Uuraliteni.

Venemaa keelustas esmaspäeval lennukikütuse ekspordi novembri lõpuni, kuna Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele, kütusehoidlatele ja torujuhtmetele.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: