Venemaa keelustas Ukraina rünnakute tõttu lennukikütuse ekspordi
Venemaa keelustas esmaspäeval lennukikütuse ekspordi novembri lõpuni, kuna Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele, kütusehoidlatele ja torujuhtmetele.
Vene okupatsiooniväe igapäevaste raketi- ja droonirünnakutega silmitsi seisev Ukraina on viimastel nädalatel suurendanud rünnakuid Venemaa energiarajatistele, tabades sihtmärke kuni Uuraliteni.
Rünnakud põhjustavad sageli suuri tulekahjusid, kuid nende mõju on olnud raske hinnata.
Kuid märgina pingetest sektoris teatas Venemaa valitsus ajutisest keelust reaktiivkütuse ekspordile Venemaalt. "Otsuse eesmärk on tagada kodumaise kütuseturu stabiilsus," seisab teates.
Valitsus selgitas, et keeld ei kehti valitsustevaheliste lepingute alusel tehtavatele tarnetele.
