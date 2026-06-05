Jaapanis nelja inimest tuuseldanud karu on endiselt vabaduses

Põhja-Jaapanis kolmapäeval nelja inimest vigastanud karu, kes ametnike sõnul on ilmutanud märke erakordsest intelligentsusest, on reedese seisuga endiselt vabaduses.

Ametnike sõnul avas loom põgenedes ilmselt ise aknariivi ja keeras joomiseks lahti veekraani.

Loomal õnnestus vältida kinnipüüdmist hoolimata püüniste ja uinutipüssidega varustatud küttide ning päästetöötajate pingutustest ja ta põgenes kolmapäeva hilisõhtul.

Reede hommikuse seisuga on karu endiselt vabaduses, ütles üks kohalik ametnik uudisteagentuurile AFP.

Security camera footage shows a #bear attacking a man near the main gate of Fukushima Seiko factory in #Japan. The bear attack left four people injured, #police and media reports said. pic.twitter.com/U15TVIDLbR — FRANCE 24 English (@France24_en) June 3, 2026

Karud tapsid eelmisel aastal Jaapanis rekordiliselt 13 inimest ning teated karude nägemisest on hüppeliselt sagenenud, kuna loomad väljuvad talveunest näljasena.

Ametlike andmete kohaselt ületas karu märkamiste arv märtsis lõppenud majandusaastal üleriigiliselt 50 000 piiri, mis on enam kui kaks korda rohkem kaks aastat varem püstitatud eelmisest rekordist.

Loomi nähti peaaegu iga päev sisenemas kodudesse, hulkumas koolide lähedal ning laamendamas supermarketites ja kuurortides.

Ekspertide sõnul on karude arvukus kasvamas osaliselt tänu soojeneva kliima mõjul tekkinud toiduküllusele, sealhulgas tammetõrudele, hirvedele ja metssigadele.