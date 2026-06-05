NB8 tippkohtumisel tagab PPA kõrval avalikku korda ka kaitsevägi

9. juunil toimub Tallinnas Põhjala ja Balti riikide koostöö (NB8) tippkohtumine, kus Eesti võõrustab seitsme riigi peaministrit. Reedel kinnitas valitsus otsuse kaasata avaliku korra kaitsesse 8.-9. juunil PPA kõrval ka kaitsevägi.

Avaliku korra tagamiseks ning võimalike kuritegude ennetamiseks ja tõkestamiseks kaasatakse kaitseväelased õigusega kasutada vahetut sundi. Kaitseväelased ei tegutse ülesannete täitmisel iseseisvalt, vaid koos siseministeeriumi valitsemisala asutuste töötajatega.

Kõrgetasemeliste riigivisiitide ja tippkohtumiste ajal on ka varem tagatud turvalisust koostöös Eesti Kaitseväe ja Kaitseliiduga, samuti on neid kaasatud avaliku korra tagamisse erinevate muude sündmuste puhul.

Eesti on 2026. aastal NB8 eesistujariik. Kõrgetasemelised külalised hakkavad tippkohtumisele saabuma 8. juunist.

Tallinnas ja Toompeal tuleb arvestada liikluspiirangutega.