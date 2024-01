Zelenski turvalisust tagas Tallinnas ligi 1000 inimest

"Meie ülesanne oli lihtne – tagada president Zelenski elusalt riigist lahkumine. Ja selleks kasutasime kõiki võimalikke meetmeid. Täname kõiki Eesti inimesi, kes mõistsid, miks me seda tegime," ütles põhja prefektuuri operatiivbüroo juht Veiko Vaher.

"Ja nende ees, kes eksamitele või arsti juurde hilinesid, vabandame siiralt. Loodan, et nad mõistsid seda. Me ei saanud arusaadavatel põhjustel ajakavast ja marsruutidest avalikult aru anda – tegime kõik selleks, et presidendi elu ei oleks ohus," lisas ta.

Neljapäeval külastas Eestit Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes kohtus Tallinnas president Alar Karise ja peaminister Kaja Kallasega ning pidas riigikogus kõne.