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Fotod: Baltic Pride´i rongkäik Tallinnas

Eesti
Baltic Pride 2026.
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Eesti

Tallinna vanalinnas toimus terve nädala kestnud Baltic Pride 2026 kulminatsiooniks olev rongkäik, mis lõppes vabaõhukontserdiga Telliskivi Loomelinnakus.

1.–7. juunil toimub Tallinnas Baltic Pride 2026, mis toob Eestisse Baltikumi suurima LGBT+ ürituse. Tänavuse Pride'i sõnum "Vaikides vaenu vastu ei saa" kutsub märkama, et vaen ei kasva ainult suurtes konfliktides, vaid ka vaikuses, kõrvalevaatamises ja hetkedes, kus keegi otsustab mitte sekkuda.

Baltic Pride toimub alates 2009. aastast kordamööda Tallinnas, Riias ja Vilniuses ning on aastate jooksul kujunenud üheks olulisemaks LGBT+ nähtavuse ja kogukonna sündmuseks Baltikumis.

Baltic Pride 2026 korraldab Eesti LGBT Ühing koos partneritega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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