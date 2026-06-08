Teispäeval tuleb arvestada hoovihmaga

Eesti jääb lähipäevil madalrõhkkondade teele ning aeg-ajalt liigub üle maa vihmapilvi. Vööndiga seotud sajupilved jõudsid esmaspäeva õhtul ka Eesti lõunapiirile.

Keset Euroopat asub praegu kuiva ja suviselt sooja õhuga kõrgrõhuala. Ida pool on näha Musta mere äärest Baltimaade suunas kulgevat madalrõhuvööndit, mille ümber oli intensiivseid sajuhooge ja äikest. Vööndiga seotud sajupilved jõudsid täna õhtul ka Eesti lõunapiirile.

Meie ilma kujundav madalrõhkkond liigub üle Läti põhja poole ja kannab samas suunas äikesevihmapilvi. Eesti lääneserva jõuab sajupilvi vähem. Homme päeval jätkab pööris oma teed üle Peipsi järve põhja poole: selle vahetus läheduses püsib meie ilm sageli vihmahoogudega ja mitmel pool äikesega. Mõõdukas tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde. Päevamaksimumid tõusevad mitu kraadi üle 15.

Öö on Eestis pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Tuul on mõõdukas ja puhub põhjakaarest, Ida-Eestis idakaarest. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu, pole välistatud ka rahe. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 9 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, Ida-Eestis puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel jõuab merelt saartele sajuala ja levib üle maa itta. Päeva jooksul ilm lääne poolt alates paraneb. Öösel on sooja on 9 kuni 14, päeval 17 kuni 21, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Neljapäeva öö on kuivem, päeval saabub lõuna poolt uus sadu ja laieneb üle maa loode suunas. On äikeseoht. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Vihmahoogudest ei pääse ka reedel ja laupäeval. Sajuhoogude vahel on aga pikemad pausid. Öösiti on sooja 6 kuni 2, päevasel ajal 13 kuni 19 kraadi.

Teisipäeval jääb aga Mandri-Eesti mitmel pool äikesepilvede teele.