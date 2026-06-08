X!

Teispäeval tuleb arvestada hoovihmaga

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Eesti jääb lähipäevil madalrõhkkondade teele ning aeg-ajalt liigub üle maa vihmapilvi. Vööndiga seotud sajupilved jõudsid esmaspäeva õhtul ka Eesti lõunapiirile.

Keset Euroopat asub praegu kuiva ja suviselt sooja õhuga kõrgrõhuala. Ida pool on näha Musta mere äärest Baltimaade suunas kulgevat madalrõhuvööndit, mille ümber oli intensiivseid sajuhooge ja äikest. Vööndiga seotud sajupilved jõudsid täna õhtul ka Eesti lõunapiirile.

Meie ilma kujundav madalrõhkkond liigub üle Läti põhja poole ja kannab samas suunas äikesevihmapilvi. Eesti lääneserva jõuab sajupilvi vähem. Homme päeval jätkab pööris oma teed üle Peipsi järve põhja poole: selle vahetus läheduses püsib meie ilm sageli vihmahoogudega ja mitmel pool äikesega. Mõõdukas tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde. Päevamaksimumid tõusevad mitu kraadi üle 15.

Öö on Eestis pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Tuul on mõõdukas ja puhub põhjakaarest, Ida-Eestis idakaarest. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu, pole välistatud ka rahe. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 9 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, Ida-Eestis puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel jõuab merelt saartele sajuala ja levib üle maa itta. Päeva jooksul ilm lääne poolt alates paraneb. Öösel on sooja on 9 kuni 14, päeval 17 kuni 21, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Neljapäeva öö on kuivem, päeval saabub lõuna poolt uus sadu ja laieneb üle maa loode suunas. On äikeseoht. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Vihmahoogudest ei pääse ka reedel ja laupäeval. Sajuhoogude vahel on aga pikemad pausid. Öösiti on sooja 6 kuni 2, päevasel ajal 13 kuni 19 kraadi.

Teisipäeval jääb aga Mandri-Eesti mitmel pool äikesepilvede teele.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:15

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

21:54

Saks: veel ei saa öelda, et Ukraina on sõjas initsiatiivi haaranud

21:46

Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

21:27

Galerii: Heimtali muuseumi heinamaal on hernehirmutiste väljapanek

21:26

Teispäeval tuleb arvestada hoovihmaga

21:21

ERR Jerevanis: vaatamata Pašinjani võidule, ei saa tema erakond enamust parlamendis

21:18

Kõlvart kirikuseadusest: oleme suure ringiga tagasi samas kohas, kus ennegi Uuendatud

21:15

Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

20:36

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

20:21

Saksamaa ja Prantsusmaa loobusid Euroopa hävitajaprojektist

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19:43

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

06:29

Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

14:10

NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni Uuendatud

08:10

Terras: Putini ülbitsev käitumine on muutunud

17:24

Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata Uuendatud

12:33

Euroopa-meelne Pašinjan kuulutas võitu Armeenia parlamendivalimistel Uuendatud

07.06

Sõja 1565 päev:Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel Uuendatud

18:27

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit Uuendatud

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

ilmateade

loe: sport

22:15

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

21:46

Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

21:15

Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

20:36

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

loe: kultuur

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

15:23

Loomingu Raamatukogus ilmus Guillaume Apollinaire'i valikkogu "Süda Kroon Peegel"

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

loe: eeter

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

13:52

Galerii ja videod: R2 minilaivide hooaja lõpetas Haldi kontsert

12:53

15-aastane mopeedautojuht: tean, et teised liiklejad lähevad mu peale närvi

11:54

ETV-s alustab kodumaine tõsielusari "Patrullis"

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.06.2026 18:00:00)

18:35

Brüsselis sai näha eesti teatrit

17:25

Heimtalis avati hernehirmutiste näitus

15:55

Tartust lendamine on järjest populaarsem, linn kavandab uut hanget

15:20

Raadiouudised (08.06.2026 15:00:00)

13:55

Eesti teedel võib edaspidi kaupa vedada senisest pikemate autorongidega

12:25

Raadiouudised (08.06.2026 12:00:00)

11:00

Päästeamet tuletab meelde, et suvel ujuma minnes ei tohi valvsust kaotada

10:55

VKG loobus RMKga sõlmitud puidulepingust

09:20

Raadiouudised (08.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo